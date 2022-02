Wéér stijgen de prijzen van koopwoningen harder dan ooit

Een appartementencomplex in aanbouw. Huizen zijn in het afgelopen jaar opnieuw fors duurder geworden. Beeld ANP

Het is de grootste prijsstijging sinds de start van de statistiek in 1995. Dat blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Sinds de woningprijzen na de financiële crisis een dieptepunt bereikten in juni 2013, is er sprake van een stijgende trend. Zodanig, dat de prijzen in januari van dit jaar bijna 91 procent hoger waren dan toen. Voor een bestaande koopwoning moet nu gemiddeld bijna 435.000 euro worden neergeteld.

De oorzaak van de enorme stijging is ‘natuurlijk’ de gigantische vraag naar koopwoningen, licht woningmarktexpert Paul de Vries toe. En die vraag is er, omdat de hypotheekrente laag is. “Men vindt het een goede tijd om een woning te kopen. Ze denken: morgen kan die rente weleens stijgen. Als ik nu niet koop, dan ben ik volgende maand nog duurder uit.” Het zijn dan ook de psychologische factoren die de prijsstijging voor een groot deel verklaren. “En dat de hypotheekrente nu licht stijgt, geeft weer een extra impuls om te kopen.”

Ook CBS-econoom Peter Hein van Mulligen ziet dat de sterke prijsstijgingen van de laatste tijd samenhangen met de lage hypotheekrentes. Daardoor kunnen mensen makkelijk veel geld lenen voor het kopen van een huis. Wat ook meespeelt is dat er tijdens de coronalockdowns veel is gespaard, aldus de econoom. Huizenzoekers hebben vaak dus meer eigen geld achter de hand om in een huis te stoppen. Daarnaast is het aanbod aan te koop staande woningen flink geslonken. Om nog een huis te kunnen bemachtigen wordt door veel mensen daarom flink boven de vraagprijs geboden.

Afname van vraag

Toch is de limiet volgens De Vries nu ongeveer wel bereikt. Een stijging van de woningprijzen zo ongekend als die in de afgelopen twee jaar, wordt absoluut opgevolgd door een afvlakking. Niet onbelangrijk is dat ook de koopkracht meer onder druk komt te staan door inflatie. “Het zorgt voor een afname van de vraag waardoor ook de verkoper minder stevige prijzen zal gaan vragen.”

Er komt een moment dat mensen besluiten niet meer te willen deelnemen aan de huidige huizenmarkt. Het marktvertrouwen staat nu bijvoorbeeld op 97. De Vries: “Dat betekent dat mensen net iets pessimistischer zijn dan optimistisch. We komen uit een optimistische periode, dus je ziet dat hier een dalende trend inzet.”

De woningmarktexpert verwacht dat na een stijging van de huizenprijzen tot een recordniveau, een periode van afnemende prijzen volgt. “We zitten nu te hoog en dat gaat vanzelf weer dalen. Op de woningmarkt schiet het altijd eerst door.”