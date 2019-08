Weer stapt FvD’er over van Baudet naar Otten

Thierry Baudet. Beeld ANP

Volgens Van den Berg, oud-dominee en voormalig kerkhistoricus aan de Vrije Universiteit, is Baudet voor hem ‘door de mand gevallen’. In zijn opzegbrief aan het partijbestuur van FvD schrijft hij dat de ‘bejegening van partijgenoten en medewerkers’ in het bijzonder van Henk Otten’ een reden voor vertrek uit de partij is.

Die werd geroyeerd uit de partij na beschuldigingen van fraude. Volgens Van den Berg ging dat ‘zonder bewijsvoering, zonder wederhoor en zonder aangifte te doen’. ‘Het bestuur heeft dit optreden niet gecorrigeerd en zodoende impliciet gebillijkt Thierry Baudet trad niet alleen als aanklager en rechter op, maar voltooide zijn actie door Henk Otten te royeren. De uitwerking daarvan op de reputatie en de existentie van Henk Otten en zijn gezin moet verwoestend zijn,’ schrijft Van den Berg.

Hij meent zelfs dat Baudet had moeten opstappen: ‘Hij had voor het front van de natie het boetekleed moeten aantrekken en zijn spijt moeten bekrachtigen met de mededeling dat hij aftreedt.’

‘Radicaliseert’

In een toelichting zegt Van den Berg: ‘Ik zie bovendien dat Thierry radicaliseert. Ik wist dat hij een man was van de performance, maar hij vervalt nu toch wel erg vaak in grootspraak. Zo beaamde hij in een vraaggesprek dat hij de leidende intellectueel van Nederland was. Dat vind ik allemaal wat kinderlijk. Hij treedt heel erg eigenmachtig op. Heeft een chronische behoefte aan aandacht. En nu verzamelt hij allemaal ja-knikkers om zich heen. Dat is niet de partij waarin ik wil functioneren.’

De overstap is opnieuw een tik voor Baudet. Volgens ingewijden sprak Baudet lang met Van den Berg om hem bij de partij te krijgen en vervolgens te houden. De godsdienstgeleerde stond – vond Baudet – de juiste koers voor. Zo brak Van den Berg in het verleden met de Protestantse Kerk Nederland (PKN) vanwege de ‘pro-islamkoers’ die er gevaren zou worden.

Bovendien stapten afgelopen week de twee Eerste Kamerleden Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker ook al over naar de geroyeerde Henk Otten. Daarmee raakte FvD drie van de 12 zetels in de senaat kwijt.

Zetelroof

Baudet noemde dat ‘jammer en moeilijk te begrijpen’, maar ‘geen ramp’. Hij sprak van ‘zetelroof’. “Ze zeggen dat het is om de koers, maar de koers is niet veranderd. Er is bij Forum voor Democratie alle ruimte voor discussie en meningsverschillen.”

Otten was al weggestuurd na beschuldigingen van ‘ernstige financiële malversaties’ die hij als penningmeester van Forum zou zijn begaan. De voormalige partijoprichter en vertrouweling van Baudet zegt aangifte te gaan doen van smaad en laster vanwege die aantijgingen. Baudet liet al weten geen aangifte te gaan doen van de vermeende fraude.

Dat Van den Berg ook een ‘zetelrover’ is, spreekt hij zelf tegen in zijn opzegbrief. ‘Aan de geschiedenis met Thierry Baudet heb ik een kater overgehouden. Hij is voor mij door de mand gevallen,’ schrijft hij. ‘Mijn waardering voor de hoofdpunten van het programma (excl. NEXIT) is gebleven. Henk Otten en andere partijgenoten zijn vastbesloten daaraan uitvoering te geven. Daarom is mijn vervolgbesluit dat ik mij bij deze groep aansluit, ook als lid van de Staten van Flevoland. Ik ben gekozen door en voor de Flevolanders op basis van het programma. Daar houd ik aan vast, nu ik gezien heb dat de partij in verkeerde handen is gevallen. Ik beroof niet, maar ben beroofd.’