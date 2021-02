Weer slaat om: van winterse kou naar ‘vleugje lente’

Schaatsers op de Prinsengracht. Beeld REUTERS

Door het regengebied dat maandag over Nederland trekt, ontstaat maandagochtend eerst nog ijzel. Hierdoor kan het op de wegen verraderlijk glad worden en geeft KNMI code rood af voor een groot deel van het land, waaronder Noord-Holland. Ook dinsdagochtend kan het volgens Weeronline nog glad worden.

In de loop van de week stijgt de temperatuur naar 8 tot 12 graden, waar maxima van 6 á 7 graden gebruikelijk zijn voor de tijd van het jaar. In het weekend wordt het droog en zonnig en zouden de temperaturen zelfs door kunnen stijgen naar 15 tot lokaal 18 graden.

Of Amsterdam en omgeving al van die temperaturen kan genieten, is nog even afwachten. Weeronline voorspelt maandag voor het weekend een maximum van 12 graden.