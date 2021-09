Weer opschudding in supermarktland: Plus en Coop gaan fuseren

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De twee ketens hoeven tezamen met 550 winkels - waarvan 4 in Amsterdam - en een omzet van 5 miljard euro per jaar alleen Albert Heijn en Jumbo voor zich te dulden. Bij de bedrijven werken in totaal 40 duizend mensen en winkelen 4,5 miljoen klanten.

“Het is duidelijk dat als je in de supermarktbranche een goede prijs wil doorgeven aan de klant, je efficiënt moet werken,” zegt Plustopman Duncan Hoy. “Dat is een spagaat waar we allemaal in zitten. Efficiëntie is in deze sector veel makkelijker als je groter bent en meer omzet uit bestaande vestigingen genereert.”

Bovendien wil de keten na de fusie verder groeien. Hoy sluit niet uit dat op termijn ook andere supermartktondernemers, of complete ketens zich bij de nieuw corporatie aansluiten. “Schaalvoordelen houden niet op bij 10 procent marktaandeel. De focus ligt nu op deze fusie, maar op de lange termijn willen we ons toekomstperspectief waarborgen. Hoe meer schaalgrootte hoe beter. Anderen zijn welkom om zich bij ons aan te sluiten.” Of er al dat soort gesprekken gaande zijn, willen de twee niet zeggen.

Met de fusie wordt jaarlijks 50 miljoen euro bespaard. Die opbrengst wil het nieuwe Plus gebruiken om de online aanwezigheid en het thuisbezorgen van boodschappen te verstreken.

Werkgelegenheid

Wat de samenvoeging betekent voor de medewerkers is nog niet duidelijk. In de winkels zullen de gevolgen waarschijnlijk beperkt blijven, maar de twee hebben nu nog elk een eigen hoofdkantoor. Dat wordt teruggebracht naar een hoofdkantoor in Utrecht, waar Plus nu al wordt bestuurd. De hoofdzetel van Coop in Velp gaat dicht. Plus is al bezig drie distributiecentra te sluiten.

“Uiteraard behalen we voordelen uit de integratie van onze kantoren,” zegt Cooptopman Fred Bosch, die cfo wordt bij het nieuwe Plus. “Er is een beperkt aantal overlappende functies, maar er zullen ook nieuwe banen ontstaan. Om hoeveel banen dat zal gaan, of om welke functies, weten we nog niet. We verwachten geen grote ontslaggolf, maar kunnen gedwongen ontslagen niet uitsluiten.” Er komt een sociaal plan.

Niet alle vestigingen zullen de fusie overleven. De combine wil verder gaan met 550 winkels, zo’n dertig minder dan nu. “De winkelbestanden zijn behoorlijk complementair,” zegt Hoy. “Er is heel weinig overlap, maar die is niet helemaal uit te sluiten.”

Daarbij speelt ook de omvang van vestigingen een rol. Coop heeft kleinere winkels en haalt per vierkante meter gemiddeld een lagere winkelomzet dan Plus. Coop heeft bovendien ook eigen vestigingen die direct worden aangestuurd. “Die behouden we,” zegt Hoy. “Eigen filialen runnen, levert veel ervaring op en houdt je scherper.”

Corporatie

De twee vormen opnieuw een corporatie, de bedrijfsvorm waarop Coop en Plus al zijn gebaseerd. Het gaat om 350 supermarktondernemers (met vierhonderd zaken) en vijftig consumenten die inspraak krijgen. Plus komt voort uit supermarktketens Sperwer en 4=6. Coop ontstond dertig jaar geleden uit de samenwerking van een aantal individuele supermarktondernemers in de Zaanstreek en Gelderland.

De deal is nog niet helemaal in kannen en kruiken. De leden van corporaties Coop en Plus moeten nog instemmen. Ook moet monopoliewaakhond NMA zich er nog over uitspreken.

De fusie volgt op het verdwijnen van Deen Supermarkten die dit voorjaar in handen kwam van Vomar Dekamarkt en Albert Heijn. De Noord-Hollandse keten verdwijnt daarbij. Momenteel worden de eerste van tachtig Deenvestigingen omgebouwd.