Weer met zijn allen naar school kan lang niet overal

Van de zestien scholen van scholengroep Stichting Westelijke Tuinsteden gaan er maandag slechts drie weer helemaal open. Op de andere scholen krijgt bestuurder Joke Middelbeek de bezetting niet rond.

Dat alle basisscholen na bijna twee maanden sluiting en vier weken op halve kracht draaien weer ‘normaal’ les zouden kunnen geven, is volgens haar ‘een wensdroom’. “Een kwart van onze leraren zit in een risicogroep. Het is voor hen een persoonlijke afweging of ze op school willen komen werken.”

Volgens koepel van basisscholen PO Raad is het uitgangspunt dat alle scholen op 8 juni volledig opengaan, hoewel het verplichte afstand houden daarbij lastig zal blijken. “En er bestaat een kans dat het niet alle scholen lukt meteen voor 100 procent te openen,” erkent een woordvoerder.

Ook Onderwijsminister Arie Slob noemt dat voorstelbaar. “Scholen die het al zwaar hebben vanwege het lerarentekort moeten door het corona­virus misschien vaker incidenteel leraren missen.” De minister vindt het lastig te voorspellen hoe de combinatie van corona en lerarentekort zal uitpakken.

Kwetsbare gezondheid

In de grote steden blijkt het een reëel probleem. Door het lerarentekort was het daar al lange tijd worstelen om voor elke klas een leraar te krijgen. Het coronavirus maakt die problemen alleen maar groter: leerkrachten die zelf door een kwetsbare gezondheid extra risico lopen als ze Covid-19 zouden krijgen, willen vaak niet voor de klas staan. Bovendien moeten ze al bij de eerste snottebel thuisblijven.

Met de halve bezetting waarmee scholen sinds de heropening op 11 mei werkten, viel daar nog een mouw aan te passen. Maar nu maandag alle kinderen weer komen, lopen sommige scholen tegen problemen aan.

Ook bij de Amsterdamse scholenkoepel Staij lukt het niet om op alle scholen vijf dagen per week les te geven. “Op één school gaan de leerlingen vier dagen naar school en zijn ze de woensdag vrij,” zegt bestuurder Arnold Jonk. Bijkomend probleem: de klas van een absente docent verdelen over andere klassen, wat scholen normaliter zouden doen, mag nu niet. “Je moet een vervanger zoeken. Maar die zijn er lang niet altijd.”

Slob verwijst voor dit probleem naar de vervangingspools die zijn opgenomen in de handreiking met oplossingen voor het lerarentekort die het ministerie van Onderwijs in 2018 opstelde. “Maar vervanging is niet zomaar geregeld,” zegt schoolbestuurder Middelbeek.

Ook op veel scholen in Noord heeft het lerarentekort invloed op de opening, zegt Innoord-bestuurder Mirjam Leinders. Ze schat dat 60 à 70 procent van de zestien basisscholen maandag volledig opengaan. “Veel scholen zitten voorlopig op vier dagen, niet iedereen krijgt de personele bezetting rond. Maar we hebben ook een school met een leraar in quarantaine, die gaat een week later naar een volledig rooster.”

Lerarentekort blijft

Of deze situatie na de zomervakantie zal verbeteren, is nog maar de vraag. “Na de vakantie zal de situatie niet heel anders zijn dan nu, daar moeten we ook goed over nadenken,” zegt Leinders. “Het lerarentekort is dan niet ineens verdwenen, en een deel van onze leraren blijft in een risicogroep zitten. Ook na de zomer zullen nog niet alle scholen volledig open kunnen.”

Onderwijs op afstand zal daarom ook na de zomer een rol blijven spelen, denkt Middelbeek. “Het coronavirus is niet ineens verdwenen. Zolang er nog geen vaccin is zullen we te maken hebben met scholen die na een uitbraak tijdelijk moeten sluiten. Afstandsonderwijs zal ook bij het nieuwe normaal gaan horen, daar moeten we aan wennen.”