Weer Haagse ambtenaar verdacht van leveren valse rijbewijzen

Het is nog niet duidelijk hoeveel valse identiteitsbewijzen hij zou hebben gemaakt, en voor wie hij dit zou hebben gedaan. De man, een baliemedewerker, werkte sinds maart als uitzendkracht voor de gemeente. Den Haag laat weten dat het dienstverband is beëindigd.

De zaak kwam aan het rollen doordat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) begin deze maand ontdekte dat de pasfoto voor op een nieuw rijbewijs afweek van eerdere foto’s. De RDW meldde dit bij de gemeente, die aangifte deed bij de Rijksrecherche. De verdachte is maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besloot dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten.

Mildred van D.

In juli kwam naar buiten dat een andere Haagse ambtenaar, Mildred van D., tussen 2009 en 2014 ongeveer twintig valse paspoorten zou hebben gemaakt voor criminelen. Zo zou ze een vals paspoort hebben weten te regelen voor Ridouan Taghi.

Nadat er in 2016 een gekloond paspoort opdook bij de Amsterdamse crimineel Naoufal F., begon de gemeente Den Haag een intern onderzoek. Destijds leverde dat niet meer op dan ‘ernstig plichtsverzuim’. Van D. kreeg voorwaardelijk strafontslag voor een periode van twee jaar en werd naar een andere afdeling binnen de gemeente overgeplaatst. Van D. bleef daarop nog vier jaar in dienst bij de gemeente Den Haag. Pas in juni 2020 werd ze aangehouden voor deze paspoortaffaire, waarna ze werd ontslagen. Van D. zit nog vast. Haar proces volgt op 28 november en 1 december.

Vanwege die zaak had Den Haag de regels aangescherpt. De maatregelen worden nu nog strenger. ‘Extra maatregelen worden voorbereid zoals de aanscherping van de werving en screening van nieuwe medewerkers. Aanvullend wordt gekeken naar implementatie van gezichtsherkenning-/vergelijkingsapparatuur,’ aldus het OM.

