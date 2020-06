Weer een rel rond Veronica Inside, maar ‘deze keer is het anders’

Gillette en Zespri kopen per direct geen reclametijd meer in rond het programma Veronica Inside, hebben ze besloten naar aanleiding van uitspraken van Johan Derksen en René van der Gijp. Beeld ANP Kippa

Is het de zoveelste rel die overwaait, of moeten liefhebbers van Veronica Inside serieus rekening houden met een naderend einde? Na het volgens critici racistische Zwarte Pieten-grapje van Johan Derksen over rapper Akwasi barstte de storm los, werden adverteerders boos en kwamen Oranje-internationals met een boycot. “Je kunt niet meer spreken van een storm in een glas water,” zegt mediadeskundige Bert van der Veer. “Dit is anders dan anders en zeer verontrustend.”

En nu bedrijven overwegen niet meer te adverteren rond Veronica Inside wil Maiko Valentijn, CEO van MediaCom, in gesprek met Talpa, waar Veronica onder valt. MediaCom is een van de toonaangevende mediabureaus in Nederland en koopt zendtijd in namens adverteerders. “Onze adverteerders verdienen uitleg hoe te voorkomen dat ze met hun reclame in een omgeving terecht komen van ‘content’ die haaks staat op waarvoor deze merken staan. Er is nu een tweedeling onder adverteerders. Een deel wil gewoon niet geassocieerd worden met de inhoud en neemt afstand. Dan moeten we daar wel iets mee.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de heren van Veronica Inside in opspraak zijn. Eerder stak René van der Gijp de draak met de Belgische transgender Bo van Spilbeeck, waarop mensenrechtenorganisaties en politici opriepen tot een boycot. En de drie liggen al jaren onder vuur vanwege vermeende homofobe, seksistische en racistische grappen, al blijven ze zelf benadrukken niet racistisch of homofoob te zijn.

Ook in de uitzending van vorige week nam het trio expliciet afstand van racisme, al valt het daarmee in Nederland volgens hen ook wel weer mee. Toen een fragment voorbijkwam van een man die als Zwarte Piet verkleed was, zei Derksen: “Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?” Een grap, stelde de commentator, maar op sociale media barstte een storm van kritiek los. Derksen verdeelde het land, met veel boze reacties, maar online kreeg hij onder de noemer #teamJohanDerksen toch ook veel steunbetuigingen.

‘Staan op een breekpunt’

Valentijn (van MediaCom) wil ‘de discussie niet een bepaalde kant opduwen.’ “Maar als je het mij persoonlijk vraagt dan denk ik dat we - net als met #MeToo - op een breekpunt staan. Nu de adverteerders zich roeren, de Oranje-selecties en zelfs bondscoach Ronald Koeman kan dat impact hebben op de kwaliteit van het programma. We zouden niet op deze voet verder moeten gaan, ondanks dat Johan Derksen denkt dat het allemaal wel overwaait. Het is goed dat de dialoog wordt gestart. Tussen adverteerders, makers van het programma en Talpa. Je ziet nu ook dat adverteerders worden aangesproken op uitspraken die in het programma worden gedaan. Dat is niet oké.”

“Johan Derksen is niet veranderd, maar de wereld om hem heen wel,” stelt Giselinde Kuipers, hoogleraar cultuursociologie. “Vaak weten de mannen in VI wel wat de stemming in Nederland is en begeven ze zich op de grens van waar mensen het eens en oneens met elkaar zijn. Deze keer hebben ze dat totaal niet aangevoeld. De Kick Out Zwarte Piet-beweging is één van de meest succesvolle sociale bewegingen van de afgelopen decennia. We maken een echte cultuurverandering mee. Het is de betogers zelfs gelukt om Mark Rutte van gedachten te laten veranderen. We hebben te maken met een nieuwe generatie die zich heel erg laat horen op het gebied van racisme en feminisme. Daartoe behoort ook de generatie voetballers die nu in Oranje speelt.”

Verontrustend

“Het zijn merkwaardige weken,” zegt mediakenner Van der veer. “Veronica Inside was in eerste instantie een voetbalpraatprogramma, maar het is inmiddels veel meer dan dat. Het is in meerdere opzichten opiniërend over wat er zich verder zoal in de maatschappij afspeelt. Ze roeren daar in de pot van de maatschappij. Kijk, je kunt het een racistische opmerking vinden van Derksen - het was een grapje -, maar daarmee is Derksen nog geen racist. Zorgwekkend dat dat er zo snel van gemaakt wordt. Maar commerciële televisie bestaat bij de gratie van de adverteerders en op het moment dat zij dreigen zich terug te trekken, is dat verontrustend.”



Voormalig talkshowhost Frits Barend denkt toch dat ‘dit wel overwaait.’ “Het hele land in rep en roer? Nou nee, het is een mediazaak, en vooral social media.” Van der Veer denkt ook niet dat deze rel het einde van Veronica Inside inleidt: “Dat zou slecht zijn, want dan gooi je je journalistieke onafhankelijkheid overboord.” Barend: “Dat zou een kwalijke zaak zijn, want het programma is niet anders dan wat het al jaren is. Er zijn daar zoveel mensen aangevallen en dat heeft niets met rassen of kleur te maken.”