Weer een lange winter in lockdown? OMT houdt rekening met het ergste: ‘Je wil rust in de tent’

Beeld ANP

Dat stelde OMT-voorzitter Jaap van Dissel in een vragenronde met Kamerleden woensdagochtend. “Actie is nodig om het aantal contacten terug te brengen. Maar er is veel onzekerheid, waardoor we niet precies weten waarop we uitkomen,” zei Van Dissel.

“Het wrange is ook: met name de basisregels, thuis blijven en testen bij klachten, worden niet genoeg nageleefd. Als dat wel zou gebeuren zou je andere maatregelen niet eens hoeven te nemen.” In de laatste grote RIVM-peiling stelt slechts 40 procent van de respondenten zich te laten testen en thuis te blijven bij klachten. “Dat is zonde, je wil rust in de tent,” zei Van Dissel.

Grafieken

De coronacurves gaan al weken de verkeerde kant op. En dat blijft nog even zo, blijkt uit de RIVM-berekeningen. De komende tijd zal het aantal nieuwe ziekenhuisopnames dagelijks nog oplopen met 175 à 200 en 30 tot 40 op de IC. Het totaal aantal coronapatiënten op de intensive care kan stijgen van 240 nu naar 375 tot wel 500 of 750 half december als het tegenzit, en zelfs meer dan duizend in het slechtste geval.

Dat zou ook een ramp zijn voor andere patiënten in de ziekenhuizen, waar nu al veel reguliere- en inhaalzorg door de coviddrukte uitgesteld wordt.