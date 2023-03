Wéér een klap voor Elon Musk (die de waarde van Twitter ziet verdampen): deel broncode lag op straat

Dit weekend werd bekend dat een deel van de broncode van Twitter, de onderliggende tekst waarop de site draait, op ontwikkelaarssite GitHub heeft gestaan. Beeld NurPhoto via Getty Images

Zo kort als de berichten op Twitter zijn, zo lang is de lijst met problemen waar Twitter mee kampt sinds Elon Musk (51) in beeld kwam als nieuwe eigenaar.

Het begon eigenlijk al met de overname zelf. Musk wilde 44 miljard dollar op tafel leggen, leek daar toen van af te zien, en deed het uiteindelijk alsnog – mede met het oog op een mogelijke rechtszaak. Dat bedrag was hoog, erg hoog, maar volgens Musk was het hem te doen om de vrijheid van meningsuiting. Geld speelde een bijrol.

Een kleine greep uit wat er daarna gebeurde: ‘Chief Twit’ Musk stuurde de Twittertop de laan uit, ontsloeg driekwart van het personeel, de site ligt regelmatig plat en de lancering van Twitter Blue, een betaalde variant van de site, liep uit op een fiasco. En o ja, toen Musk een poll lanceerde waarin gebruikers konden stemmen of hij moest aanblijven als topman, stemde 58 procent vóór zijn vertrek.

Mail aan de medewerkers

Musk bleef zitten, maar zag de waarde van zijn bedrijf verdampen. Tenminste, dat schreef hij vrijdag in een mail aan de medewerkers, waarin hij hen inlichtte over een aandelenprogramma. Volgens Musk is Twitter inmiddels nog 20 miljard dollar (18,6 miljard euro) waard, minder dan de helft van de 44 miljard die hij in oktober betaalde. Overigens hoeven de werknemers volgens Musk niet te wanhopen: hij verwacht dat Twitter op den duur goed zal zijn voor 250 miljard dollar.

Wanneer dat is, moet blijken. Voorlopig stapelen de problemen zich op. Dit weekend werd bekend dat een deel van de broncode van Twitter, de onderliggende tekst waarop de site draait, op ontwikkelaarssite GitHub heeft gestaan. The New York Times kwam daarachter nadat Twitter een copyrightzaak had aangespannen tegen GitHub.

GitHub heeft de code verwijderd. Hoelang hij online heeft gestaan is onduidelijk; mogelijk maanden. Twitter wil weten wie de code heeft gedeeld en wie hem hebben gedownload. Vooralsnog is alleen een gebruikersnaam bekend: ‘freespeechenthusiast’. Vermoedelijk is dat een verwijzing naar ‘free speech absolutist’, een bijnaam die Musk zichzelf eerder gaf.