Weer een Kennedy in het Witte Huis? Robert Jr. mengt zich in de strijd – maar is bijzonder controversieel

Robert F. Kennedy Jr. mengt zich in de race om het Amerikaanse presidentschap. De zoon van Bobby en neef van oud-president John is controversieel: tijdens de pandemie groede hij uit tot een van de belangrijkste vaccinsceptici van de VS.

Als er een Amerikaanse familie is die het predikaat ‘royalty’ mag dragen, dan zijn het de Kennedy’s – zo luidt althans het cliché. De familie combineert succes en showbizz met diepe tragedie. Het beste voorbeeld is John F. Kennedy, die werd doodgeschoten in Dallas. Zijn broer Bobby, onder meer minister van Justitie, werd vermoord toen hij zelf een gooi deed naar het presidentschap. En zo zijn er meer Kennedy’s die op dramatische wijze om het leven kwamen.

De 69-jarige Robert F. Kennedy Jr., de zoon van Bobby, is springlevend. Dinsdag diende hij officieel zijn kandidatuur in voor het Amerikaanse presidentschap. Robert wil een gooi doen naar de Democratische nominatie.

Zijn kans op succes is nihil, zo niet onbestaand. Tijdens de pandemie groeide Robert uit tot een van de belangrijkste vaccinsceptici van de VS. Een van de dieptepunten was zijn uitspraak dat ‘Anne Frank zich nog kon verstoppen in een kelder’, maar dat vaccinweigeraars nergens heen zouden kunnen.

Die uitspraak leidde tot woedende reacties. Niet voor het eerst: al voor de pandemie had een deel van zijn familie afstand genomen van zijn uitspraken over vaccins. Publiekelijk, via een opiniestuk in The Washington Post. Roberts vaccinscepsis bestaat al jaren, maar nam tijdens de pandemie verder toe.

Droeg de kist van zijn vader

Naarmate zijn standpunten radicaler werden, groeide zijn aanzien in vaccinsceptische kringen. In een van zijn (goedverkochte) boeken claimde hij dat Anthony Fauci – de Amerikaanse Jaap van Dissel – en Bill Gates deel zouden uitmaken van een samenzwering. Het kostte hem ‘80 procent van zijn inkomen’ en ‘een heleboel vriendschappen’, zei Robert later. Al bleek uit onderzoek van persbureau AP dat zijn Children’s Health Defense, de eufemistisch gekozen naam van de groep waarmee hij zijn vaccinscepsis verspreidt, het aantal donaties in de coronajaren flink zag groeien.

Roberts carrière begon nog veelbelovend. Hij was een succesvolle milieu-advocaat – zijn werk voor schoon water werd geroemd. ‘We houden van hem,’ schreven zijn familieleden in het opiniestuk over Robert, die door naasten wordt omschreven als innemend, enthousiast en slim. ‘Maar over vaccins heeft hij het mis.’

Ook bij Robert Jr. gaan tragedie en succes hand in hand. Zijn succes als activist, alle kansen die hij heeft gehad, tegenover de dood van zijn vader, van wie de 14-jarige Robert de kist droeg, de zelfmoord van zijn ex-vrouw, een heroïneverslaving en de radicalisering van de latere jaren.

Dat laatste is niet alleen een tragedie voor Robert, maar ook voor anderen. “Hij ondermijnt vijftig jaar aan vooruitgang in de publieke gezondheidszorg op een wijze die ik nog nooit heb gezien,” zei epidemioloog Michael Osterholm in The New York Times. “Juist zijn geloofwaardigheid maakt hem gevaarlijk. Door wie hij is en wat zijn familie heeft betekend.”