Wéér code geel. Is dat niet wat overdreven?

1. Code geel, wat betekent dat eigenlijk?

Onbegaanbare wegen, heftige sneeuwval of zware windstoten: mensen maken zich bij het horen van een weercode allerlei voorstellingen. Vaak valt dat – vooral bij code geel – alles mee. “Het woord ‘code’ lijkt iets te triggeren,” zegt Jaco van Wezel van Weeronline. “Maar code geel is niets meer dan de waarschuwing: let even op als je naar buiten gaat.”

Het KNMI werkt sinds 2013 met het systeem van kleurcodes. Code geel betekent ‘wees alert’, oranje staat voor ‘wees voorbereid’ en bij rood (het enige officiële weeralarm) luidt het credo ‘neem actie’. Oranje komt ongeveer acht tot tien keer per jaar voor en met rood hebben we gemiddeld één keer per jaar te maken. Code geel wordt het vaakst afgegeven, maar precieze cijfers zijn er niet. “Geel geldt wanneer er mogelijk kans is op een weerfenomeen als ijzel, zware wind of sneeuw,” zegt een woordvoerder van het KNMI. “Best vaak dus.”

2. Vaak komt de landelijke weercode helemaal niet overeen met de situatie in Amsterdam. Hoe zit dat?

Wettelijk gezien mag het instituut alleen waarschuwen op provincieniveau. Dat verklaart waarom de waarschuwingen niet altijd even accuraat zijn. “In de kop van Noord-Holland kan het weer natuurlijk heel anders zijn dan in Amsterdam,” zegt de KNMI-woordvoerder.

Het KNMI zegt dat een meerderheid van de Nederlanders de waarschuwingen passend vindt, maar wel behoefte heeft aan gedetailleerder advies. “De komende jaren willen we een systeem ontwikkelen waarmee we de verwachte weersomstandigheden verfijnen en specificeren.” Volgens het KNMI en Weeronline worden de codes bovendien niet vaker afgegeven dan voorheen.

3. Waarom lijkt het dan alsof er te pas en te onpas met codes wordt gestrooid?

“Weerwaarschuwingen, vooral code geel, worden in de media vaak groter gemaakt dan ze daadwerkelijk zijn,” zegt Van Wezel. Ook ziet hij dat de kleuren vaak door elkaar worden gehaald. “Mensen hebben het dan over code oranje, terwijl er in werkelijkheid alleen maar alertheid wordt aangeraden. Om verwarring te voorkomen gebruiken wij de term waarschuwing, in plaats van code.”

Overdreven vindt hij de codes niet. “Je wilt mensen wel attenderen, bijvoorbeeld op mogelijke gladheid,” zegt hij. “Dat betekent niet dat er paniek moet worden gezaaid. Maar het is wel terecht om te zeggen: kijk vandaag iets beter uit.”

4. En hoe zit het met het thuiswerkadvies, slaat dat niet een beetje door?

Het thuiswerkadvies wordt niet gegeven door het KNMI, maar door Rijkswaterstaat. Bij extreme weersomstandigheden koppelen zij de adviezen aan de codes die door het KNMI worden gegeven. Daar spelen meerdere factoren een rol in, zoals ongevallen, extra drukte of stakingen in het openbaar vervoer.

Sinds de pandemie wordt het thuiswerkadvies vaker gegeven. “In die periode werd thuiswerken voor meer mensen een optie,” zegt een woordvoerder. Belangrijk: thuiswerken blijft een advies en weggebruikers bepalen zelf wat ze daarmee doen. “Niks mis mee, zegt Van Wezel. “Als je files en opstoppingen kunt vermijden, waarom niet.”

5. In sommige weerapps staan tegenwoordig ook waarschuwingen van het KNMI en noodalarmen. Hoe zit dat?

Dat is niet ideaal, vinden Van Wezel en het KNMI. “Weerbedrijven uit Amerika nemen codes over van nationale instituten zonder nuance aan te brengen. Vaak worden die te dik aangezet.” Het KNMI bevestigt dat ze niks te maken hebben met de meldingen van noodweer in mobiele apps.

