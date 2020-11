Weekers voor het eerst over toeslagenaffaire: ‘Afschuwelijk’

Frans Weekers wordt gehoord door de parlementaire enquetecommissie Kinderopvangtoeslag. Beeld Sem van der Wal / ANP

Hij noemt de toeslagenaffaire een ‘afschuwelijke zaak’. De politicus zegt dat hij het ‘moeilijk te verteren’ vindt dat zoveel ouders ‘in de ellende zijn gestort’.

Tienduizenden ouders werden in de toeslagenaffaire door de Belastingdienst onterecht als fraudeur aangemerkt en moesten enorme bedragen terugbetalen. Dat zorgde ervoor dat veel mensen in grote financiële problemen kwamen.

Weekers moest in 2014 aftreden vanwege aanhoudende problemen met de uitkering van toeslagen. Volgens hem stond de Belastingdienst er toen ‘beroerd’ voor en was er sprake van een ‘houtje-touwtjesysteem’. Tegelijkertijd lag de nadruk destijds op het belang van fraudebestrijding, omdat er ‘gruwelijk veel bezuinigd’ moest worden: “Het was destijds zo dat elke cent die in verkeerde zakken terechtkwam als doodzonde werd gezien.”

Na zijn aftreden heeft Weekers nooit in het openbaar terug willen blikken op zijn tijd als staatssecretaris. Tot maandag dus. “Het was bepaald niet het hoogtepunt van mijn carrière,” zei hij.

Asscher en Rutte nog aan de beurt

Na de ambtenarij zijn deze week (oud-) politieke kopstukken aan de beurt om zich te verantwoorden voor de toeslagenaffaire. Het gaat daarbij om de mensen die in het vorige kabinet mogelijk kennis hadden van de klopjacht op mogelijke fraudeurs met kinderopvangtoeslag.

Het verhoor van oud-staatssecretaris van Financiën Frans Weekers is om 09.30 uur begonnen. Later vandaag zullen Eric Wiebes (VVD) en Lodewijk Asscher (PvdA) onder ede moeten getuigen. Wiebes volgde Weekers in 2014 op. Asscher was in het tweede kabinet-Rutte als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor het kinderopvangbeleid.

Ook woensdag en donderdag gaan de verhoren nog door. Minister-president Mark Rutte is donderdag als laatste aan de beurt.

