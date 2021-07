Weekend met regelmatig zon en hogere temperaturen

Beeld ANP

Het kletsnatte weer van de afgelopen dagen in vooral het oosten, midden en zuiden van het land laten we vrijdag achter ons. Het is vrijdag aanvankelijk op veel plaatsen bewolkt, maar op een laatste buitje in het uiterste zuidoosten na is het droog. Het hoge water in de rivieren veroorzaakt nog wel op veel plekken grote overlast.

In de loop van de dag breekt vanuit het noorden de zon steeds meer door. In de kustprovincies verloopt de middag zonnig. In het binnenland is het wisselend bewolkt met in Limburg de meeste wolken. Het wordt 20-23 graden bij een stevige noordenwind.

Zonnige zaterdag

Zaterdag is er veel ruimte voor de zon. Wel ontstaan landinwaarts stapelwolken, maar tot een bui komt het niet. De zon is heel fel, dus het advies is om goed in te smeren.

De tweede weekenddag start zonnig. In de loop van de dag neemt landinwaarts de bewolking toe. Waarschijnlijk blijft het overal droog, maar een buitje in de provincie Groningen is niet helemaal uitgesloten. De beste papieren voor een zonnige middag zijn voor het zuiden en vooral Zeeland.

Begin volgende week is het iets minder zonnig dan in het weekend en dat komt doordat af en toe wolkenvelden vanaf de Noordzee over ons land trekken. Toch is de zon nog regelmatig te zien, met temperaturen tussen 20 en 25 graden. In de loop van de week wordt het mogelijk weer iets warmer. Een enkele bui is mogelijk, maar de kans op nat weer is voorlopig zeer klein.