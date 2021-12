Weekcijfers RIVM: omikron dominant, minder opnames en sterfgevallen

Gesloten horeca in de Amsterdamse Pijp op Eerste Kerstdag. Beeld ANP

In meer dan de helft van alle vastgestelde besmettingen gaat het inmiddels om de omikronvariant van het coronavirus. De deltavariant is verdrongen naar de tweede plaats.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de snelle verspreiding van de omikronvariant “de komende tijd tot extra besmettingen zal leiden, waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames weer zal toenemen”.

Nieuwe gevallen

Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen bericht van 84.398 positieve uitslagen van coronatests. Dat is 11 procent minder dan de week ervoor. In de weken daarvoor daalde het aantal nieuwe gevallen met respectievelijk 18,6 en 21,3 procent.

Bij 1172 mensen waren de coronaklachten zo erg dat ze afgelopen week in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is het laagste niveau sinds begin november. Vergeleken met vorige week daalde het aantal opnames met 12 procent. Een week eerder bedroeg de daling bijna 29 procent. Van de 1172 opgenomen mensen kwamen 200 op een intensive care terecht. Ook dat is het laagste aantal sinds begin november.

Het RIVM kreeg afgelopen week bericht dat 272 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Een week eerder waren er 322 meldingen van sterfgevallen en de week daarvoor 445.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal blijft voorlopig hangen op ongeveer 0,9. Dat cijfer geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Het RIVM verwacht dat het getal in de komende weken weer gaat stijgen.

Vooral twintigers lopen momenteel het coronavirus op. In de afgelopen week testten 15.514 mensen uit die leeftijdsgroep positief. Dat is bijna een kwart meer dan een week eerder.

Het aantal positieve tests daalt voorlopig het snelst onder ouderen. Zo testten afgelopen week 996 tachtigers positief, bijna de helft van het cijfer een week eerder. Ook onder 90-plussers is het aantal nieuwe gevallen vrijwel gehalveerd.