Weduwe doodgeschoten No Surrendervoorman veroordeeld voor witwassen

De Amsterdamse rechtbank volgt daarmee de zogeheten ‘procesafspraken’ die de weduwe, de 46-jarige Jennifer T., met het Openbaar Ministerie had gemaakt.

Brian Dalfour (47), voorman van motorbende No Surrender, werd op 15 oktober 2015 tijdens een ‘ripdeal’ (drugsdiefstal) doodgeschoten in een vakantiehuisje in de polder bij Hooge Zwaluwe. Samen met een ander wilde hij vier Belgen beroven van het geld dat die hadden meegenomen om de cocaïne te kopen die Dalfour en zijn compagnon ze hadden aangeboden. Tijdens een vuurgevecht schoten de Belgen hun belagers dood – hetgeen de rechtbank kwalificeerde als noodweer, waardoor ze geen straf kregen.

Tijdens huiszoekingen in het huis van Dalfour en zijn weduwe vond de recherche aanwijzingen dat hij sinds 2009 een woning liet bouwen in Suriname. De facturen waren volgens justitie ‘nagenoeg uitsluitend’ met contanten betaald.

Koffers doorzocht

Gedurende het onderzoek naar haar witwassen, bleek uit afgeluisterde gesprekken en informatie van luchtvaartmaatschappij KLM dat Dalfours weduwe op 2 augustus 2016 naar Suriname zou vliegen om een notaris het eigendom van de villa aan haar te laten overdragen. Nadat ze op Schiphol had ingecheckt, doorzocht de recherche stiekem haar koffers. Daarin zaten documenten van een naamloze vennootschap waarvan Dalfour directeur en enig aandeelhouder was geweest.

De villa in aanbouw in het noordoosten van Paramaribo was eigendom van die vennootschap. Op 8 augustus 2016 liet de weduwe zich als eigenaar van die vennootschap inschrijven en werd ze eigenaar van alle aandelen. De villa plus grond en bijgebouwen, die volgens de raming van justitie 250.000 euro waard zijn, raakt ze nu kwijt.

Gaandeweg was ook gebleken dat Jennifer T. een kleine 140.000 euro van Dalfour op haar bankrekening gestort had gekregen. Dat was volgens haar om hun drie kinderen van te onderhouden, van wie de jongste werd geboren nadat Dalfour was doodgeschoten. De ruim 18.000 euro aan geld en sieraden die in beslag waren genomen, worden weggestreept tegen de boete die T. is opgelegd.

Luxeleven

Dalfour moet het vermogen uit misdrijven hebben aangezien hij geen serieus legaal inkomen genoot en in een eerdere strafzaak had bekend in drugs te handelen en daarnaast meermaals was veroordeeld voor de handel in drugs en wapens. Jennifer T. genoot altijd van het luxeleven dat Dalfour haar bood en moet hebben geweten dat het was gefinancierd met misdrijven, óók aangezien hij gedurende hun relatie in de gevangenis zat.

De rechtbank deed donderdag meteen na de inhoudelijke behandeling van de witwaszaak uitspraak en neemt de zogeheten procesafspraken over die T. en advocaat Gerald Roethof met de officier van justitie hadden gemaakt.

De rechters vinden de afspraken redelijk omdat het proces extreem lang heeft geduurd en dus over oude verdenkingen gaat; omdat het voor de overheid zonder medewerking van T. lastig kan zijn het huis in Suriname te bemachtigen. De afspraken zijn bovendien zowel in het belang van T., die van de zaak af wil, als in het belang van de maatschappij ‘crimineel vermogen uit de samenleving te halen’. “We willen niet dat misdaad loont,” zei één van de rechters tijdens de mondelinge uitspraak.

Gesloten boek

De rechtbank is het met de officier van justitie eens dat T. de samenleving voor grofweg vier ton heeft benadeeld door het witwassen, maar heeft er oog voor dat zij haar man door geweld is verloren, er alleen voorstaat in het opvoeden van haar kinderen, een zware periode achter de rug heeft waarin ze een burn out had, werk heeft in een ziekenhuis, meewerkt aan het onderzoek en afstand doet van alle opgeëiste spullen. Jennifer T. Was daar tijdens de behandeling duidelijk over: “Ik hoef niks, ik wil niks, ik wil verder leven. Voor mij is dit allang een gesloten boek. Nu wil ik het officiel afsluiten.”

Ze was te goedgelovig geweest in haar relatie met Dalfour, herhaalde T. die had gedacht dat hij zijn leven zou beteren. “Hij was de liefde van mijn leven, daarin was ik heel naïef. Ik hoopte dat hij op het rechte pad zou komen. Hij vertelde mij niets, ik wist dus van niets. Zo lang hij maar bij me was, maakte het me niet uit wat hij verder deed.”

Haar vorige advocaat had ‘al lang geleden’ met de staat onderhandeld over afdoening van de zaak buiten het strafrecht om, maar dat was al voor de uitbraak van de coronapandemie ondoenlijk gebleken.

