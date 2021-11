Wedstrijd AFC afgelast na corona-uitbraak

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

De wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC in de tweede divisie is dit weekeinde afgelast. Dit omdat bij meerdere spelers van Rijnsburgse Boys coronabesmettingen zijn vastgesteld. “Er zijn zo’n drie, vier, vijf spelers in onze selectie die klachten hadden en een positieve zelftest hebben gedaan’, zei Rijnsburgse Boys-coach Henk Wisman in de radio-uitzending van Zuid-Holland Sport. “We hebben de KNVB om advies gevraagd, waarna de bondsarts constateerde dat het verstandiger is om de wedstrijd tegen AFC eruit te gooien. We moeten nog afwachten of uit de officiële testen ook blijkt dat mijn spelers daadwerkelijk positief zijn, maar we nemen in ieder geval geen enkel risico.”

De coronagevallen bij Rijnsburgse Boys komen mogelijk door de wedstrijd in de KNVB-beker van afgelopen dinsdag tegen De Treffers. Bij de ploeg uit Groesbeek zijn ook meerdere coronabesmettingen. De wedstrijd De Treffers – IJsselmeervogels in de tweede divisie werd daarom ook afgelast. Het is nog niet bekend wanneer Rijnsburgse Boys - AFC wordt ingehaald.

Het eerste zaterdagelftal van AFC kwam wel in actie. De derby tegen koploper WV-HEDW in de zaterdag eerste klasse A werd met 3-1 verloren. Joost Heij, Kick van Aelst en Steven Knijnenburg maakten de doelpunten voor het na zes wedstrijden nog ongeslagen WV-HEDW, dat komend weekeinde op bezoek gaat bij nummer twee Monnickendam. Mitchell Faerber scoorde voor AFC, dat op de twaalfde plaats staat en zaterdag BOL op bezoek krijgt.

OFC en JOS Watergraafsmeer hebben in de zondag derde divisie allebei gewonnen. Koploper OFC was thuis met 2-1 te sterk voor Westlandia. Niels Springer maakte beide doelpunten voor OFC. JOS won door twee doelpunten van Malcolm Esajas van Unitas en staat op de tiende plaats.

De Dijk heeft in de zaterdag hoofdklasse B de uitwedstrijd tegen Flevo Boys met 3-0 gewonnen. Obed Kwofie, Adam Akyahad en Sammy Gemmel maakten in Emmeloord de doelpunten. Het was de derde wedstrijd op rij dat De Dijk geen tegendoelpunt kreeg. In dezelfde klasse speelde Swift met 0-0 gelijk bij SDC Putten. Swift staat op de zevende plaats en De Dijk op de elfde plaats op de ranglijst.

Basketbal

De basketballers van Apollo Amsterdam hebben een forse nederlaag geleden tegen Leiden: 101-63. Daar zag het na de eerste helft niet naar uit. Leiden stond bij rust met 50-45 voor. In de tweede helft liet Apollo het aanvallend volledig afweten. In het vierde kwart kwam de Amsterdamse ploeg zelfs maar tot het schamele aantal van vijf punten en werd het alsnog een pak slaag voor Apollo. Justin Mitchell werd met zeventien punten topscorer aan de kant van Apollo, dat op de vierde plaats staat.

Hockey

De wedstrijd tussen de mannen van Bloemendaal en Amsterdam is zondagmiddag bij een 2-2 stand tijdelijk gestaakt. Het hoofdveld was door de hevige regenval onbespeelbaar geworden. Na een pauze werd de hockeyklassieker hervat op het tweede veld van Bloemendaal, dat de wedstrijd uiteindelijk met 4-2 won. Luke Dommershuijzen en Gilles Wegter maakten de doelpunten voor Amsterdam. Pinoké haalde uit bij Rotterdam: 7-0. Alexander Hendrickx maakte een hattrick en Niklas Wellen scoorde twee keer. De andere doelpunten waren van Marlon de Boer en Dennis Warmerdam. Hurley wacht na de 2-0 thuisnederlaag tegen Oranje-Rood na tien wedstrijden nog steeds op het eerste punt.

Vrouwen Amsterdam weer moeizaam

De hockeysters van Amsterdam blijven wedstrijden moeizaam winnen. De ploeg, die maar één van de vorige vier competitiewedstrijden had gewonnen, moest ook zondag tegen Kampong tot het uiterste gaan om de drie punten te pakken. Amsterdam kwam al vroeg in de wedstrijd met 1-0 achter. Fay van der Elst zorgde in de twee helft met twee doelpunten voor opluchting bij Amsterdam, dat op de tweede plaats staat met zes punten minder dan koploper Den Bosch. Pinoké won door doelpunten van Kiki Rozemeijer, Frances Westenberg en Stella van Gils met 3-1 bij HDM en staat op de vijfde plaats. Nummer zes Hurley speelde thuis met 2-2 gelijk tegen HGC. Gitte Michels maakte de doelpunten voor Hurley.

Beeld Pro Shots / Ron Baltus

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben de topper bij PEC Zwolle met 3-1 gewonnen. De ploeg van coach Danny Schenkel kwam al na vijf minuten met 1-0 voor door Victoria Pelova. Zwolle maakte vlak voor rust de 1-1. In de tweede helft bezorgde Romée Leuchter met twee doelpunten de Ajax vrouwen de overwinning. Ajax staat op een gedeelde tweede plaats met een punt minder dan koploper Feyenoord. De komende twee weken wacht de voetbalsters van Ajax een zwaar programma met wedstrijden tegen concurrenten PSV (thuis) en FC Twente (uit).