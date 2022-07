Wederom streep door festival eilân op Terschelling, organisatie ‘verbijsterd’

Beeld Getty Images

‘Bij elk evenement dat georganiseerd wordt op het eiland, staat veiligheid voorop,’ schrijft burgemeester Van de Pol op de website van de gemeente. ‘Om een evenement gezond en veilig te laten verlopen wordt de gemeente geadviseerd door verschillende hulpdiensten, zoals de brandweer politie en ambulance. Deze adviezen worden dan in de voorwaarden van een evenementenvergunning opgenomen. De organisatie van het festival kan niet aan al deze voorwaarden voldoen. Dat betekent dat ik maar één besluit kan nemen, en dat is om de vergunning niet te verlenen.’

Extra ambulance

Een van de voorwaarden waar de organisatie volgens de burgemeester niet aan kan voldoen is dat er een extra ambulance op het eiland aanwezig moet zijn in het weekend van het festival. De reguliere gezondheidszorg mag namelijk niet onder druk komen te staan. De ambulancedienst van het eiland heeft echter aangegeven geen extra ambulance te kunnen leveren. Ook zien de hulpdiensten gevaar bij de inzet van de groene batterij die het festival van energie moet voorzien. De locatie van de batterij zou gevaarlijk zijn en ‘lastig te bereiken’.

De Amsterdamse organisatie van het festival, Chasing the Hihat – in de stad onder andere bekend van de festivals Oranjebloesem en Georgie’s – zegt ‘verbijsterd’ te zijn. In 2019 werd het festival ook al afgelast, toen door de rechter, omdat het festival niet aan de stikstofnormen kon voldoen. Nu zijn drie van de vier vergunningen binnen, op de evenementenvergunning na, omdat de veiligheid volgens de burgemeester in het geding is. Op het festival zouden 6000 bezoekers afkomen.

“In 2019 werden we in de rechtszaal door de actualiteit over stikstof ingehaald, wat nu een heel groot onderwerp is. En nu wordt er na vijf jaar voorbereiding opeens door de gemeente een streep gezet door het festival op het gebied van veiligheid,” zegt Rob Simon van Chasing the Hihat. “Ze vinden de batterij niet veilig, terwijl die door heel Nederland gebruikt wordt. Dat is extra pijnlijk, want die batterij zorgt ervoor dat we duurzaam zijn en geen stikstofuitstoot hebben.”

Ook zegt Simon dat de organisatie een extra ambulance heeft geregeld. “Maar de lokale partij op het eiland wil niet met een onderaannemer werken, terwijl dat een gebruikelijke oplossing is bij evenementen. En dan wordt dat opeens een breekpunt.”

‘Erg onredelijk’

In een uitgebreid statement op de website schrijft de organisatie dat ‘de onderbouwing van het negatieve besluit, in onze ogen, zeer opmerkelijk en erg onredelijk’ is. ‘De realiteit is nu helaas wel dat we niet (tijdig) kunnen beschikken over de vereiste evenementenvergunning. eilân festival gaat daarom in 2022 niet door. Het is de vraag of we deze droom ooit nog kunnen realiseren.’ Het geld voor tickets en geboekte accommodaties wordt zo snel als mogelijk teruggestort, zegt de organisatie.

Volgens Simon loopt de schade voor zijn bedrijf in de ‘honderdduizenden euro’s’. “Maar dat hangt er ook nog van af hoe we alles kunnen afhandelen met leveranciers en artiesten. En dan hebben we het nog niet eens over alle uren van ons die erin zitten.”