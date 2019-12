Wederom meer files in 2019

Beeld ANP

Hoewel de infrastructuur de afgelopen jaren flink is uitgebreid, bleek dat niet genoeg om het toenemende aantal files te verwerken. Dit is namelijk het tweede jaar op rij dat er een forse toename is in het aantal files. Vorig jaar steeg het aantal files al met 20 procent. De toename van de drukte op de wegen blijft niet alleen beperkt tot in de spits. Ook overdag nam de filezwaarte (lengte x duur file) fors toe, met maar liefst 40 procent ten opzichte van 2019.

Oorzaken

Naast dat er simpelweg meer auto's op de weg rijden, is ook het weer van invloed geweest op de doorstroming van het verkeer. De drukste dag was dinsdag 22 januari toen sneeuwval en gladheid in het oosten van het land leidden tot grote verkeershinder met een filerecord van maar liefst 2.287 kilometer. Ook het regenachtige weer in oktober en november zorgde voor een fors aantal uitzonderlijk drukke spitsen.

Ook de omvangrijke werkzaamheden aan de Galecopperbrug op de A12 bij Utrecht leidden in oktober tot lange files en verkeershinder. De werkzaamheden aan de brug werden op 2 november afgerond.

Verder constateert de ANWB dat er veel extra hinder is door kop-staartbotsingen in de file. Met meer alertheid van de weggebruiker moet dat toch kunnen worden voorkomen, aldus de verkeersorganisatie.

Knelpunten

Op de provinciale wegen is de N206 (Katwijk-Zoetermeer bij Leiden) met een toename van 48 procent de nieuwe nummer één. De A4 tussen Amsterdam en Den Haag is de drukste snelweg met 25 procent meer opstoppingen dan in 2018.

Filezwaarte avondspits. Beeld ANWB