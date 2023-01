Websuper Crisp neemt maaltijdboxen van De Krat over

Beeld Getty Images

Crisp startte vier jaar geleden als duurzaam alternatief voor reguliere websupers als ah.nl en Picnic en duurzame voedingszaken als Ekoplaza en Marqt. De Amsterdamse websuper richt zich uitsluitend op het online bestellen en thuis afleveren van lokale en regionale producten van inmiddels 800 boeren, speciaalzaken en voedingsbedrijven.

“We wisten toen we begonnen al dat we, naast het duurzame supermarktaanbod, ook andere producten wilden gaan leveren,” zegt Crisp-oprichter Tom Peeters. “Vorig jaar hebben we met de overname van de Eetfabriek verse kant-en-klaarmaaltijden toegevoegd, maar we wilden ook aan de slag met maaltijdboxen. Onze klanten hebben behoefte aan gemak en een maaltijdbox geeft zekerheid over prijs en kwaliteit.” Crisp verkoopt ze zowel per stuk als via een wekelijks abonnement.

Crisp was al bezig die boxen zelf samen te stellen toen De Krat op hun pad kwam. Dat Amsterdamse bedrijf begon in 2010 in de Watergraafsmeer met het samenstellen van maaltijdboxen met producten uit groot-Amsterdam – boxen die inmiddels landelijk worden geleverd.

Dezelfde missie

“We kennen De Krat al heel lang,” zegt Peeters. “Ze hebben dezelfde missie, maar met een ander product. Wij zagen dat onze klanten behoefte hadden aan maaltijdboxen, terwijl De Krat zag dat klanten soms meer ingrediënten wilden bestellen dan in de box zaten. Zij liepen aan tegen opschaling, wij hebben het Crispplatform juist op groei ingericht.”

Volgens Peeters zijn maaltijdboxen de ontbrekende schakel in de activiteiten van Crisp. “Wij weten precies wat voor onderneming we willen bouwen. Soms doen we dat zelf, maar we zien ook weleens bedrijven die ons kunnen versterken. Groei komt uit onszelf, overnames zijn niet nodig – we zijn ook niet op overnamepad. Maar als we partijen tegenkomen die ons daarbij kunnen helpen, dan kijken we daarnaar.”

De afgelopen tijd is een aantal initiatieven voor lokale producten gesneuveld, zoals het Amsterdamse Local Heroes. “Dat betekent niet dat er weinig animo voor lokale producten is,” zegt Peeters. “Die behoefte groeit. Klanten willen bewuster bezig zijn met eten. En sinds corona wordt meer thuis gekookt en thuis gegeten. Daaromheen een bedrijf organiseren is echter complex, zeker nu de kosten stijgen. Daar is veel techniek en logistiek voor nodig.”

Buffelmozzarella

Over de overnamesom wordt niets gezegd. “Het is een gezond en winstgevend bedrijf. Er hoeven geen andere distributiekanalen te worden opgezet, de bestaande leveranciers verhuizen mee. Alleen kunnen ze nu ook onze producten in de maaltijdbox gebruiken, zoals de buffelmozzarella die wij uit Groningen halen.” De organisatie en de zes man personeel van De Krat worden bij Crisp ondergebracht. De boxen zullen nog onder de naam van De Krat worden geleverd.

Crisp heeft nu ruim duizend mensen in dienst. In 2021 haalde het 30 miljoen investeringsgeld op, in september vorig jaar nog eens 75 miljoen, onder meer bij Jitse Groen van Just Eat Takeaway en Adriaan Mol van Mollie. “We willen daarmee meer producten toevoegen en groeien in Nederland en over de grens.” Zo is Crisp sinds kort actief in België, waar de maaltijdboxen van De Krat ook worden gelanceerd.