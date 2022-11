We zijn met 8 miljard wereldburgers: ‘Europa is het bejaardentehuis van de wereld’

Volgens de Verenigde Naties zijn we sinds dinsdag met acht miljard wereldburgers. Twaalf jaar geleden waren dat er nog een miljard minder. Wat betekent dat? En waar groeit de bevolking het snelst? ‘Europa is het bejaardentehuis van de wereld.’

Om de droom maar meteen uit de wereld te helpen: de kans dat ergens in Amsterdam, Tokio, Lagos of Los Angeles dinsdag daadwerkelijk de acht miljardste mens wordt geboren, is beperkt. Bij deze verwachting hoort een foutmarge van 1 tot 2 procent, zegt professor Demografie Patrick Deboosere van de Vrije Universiteit Brussel. “Die 1 procent meer of minder staat voor 80 miljoen mensen, de volledige bevolking van Duitsland.”

Wie weet loopt nummer acht miljard dus allang rond, of moet zij of hij nog worden geboren. Maar dát we vroeg of laat – eerder vroeg – met acht miljard mensen zijn, staat volgens de Verenigde Naties wel vast. Voor het World Population Prospects 2022 vergeleek de demografische afdeling van de VN onder meer 1758 volkstellingen uit de periode 1950-2022. Uiteindelijk rolde de datum van 15 november uit de modellen, zij het met een foutmarge.

Bij de publicatie van het rapport waarschuwde Natalia Kanem, directeur van de VN-bevolkingsorganisatie, voor ‘bevolkingsalarmisme’. “Ik kan me voorstellen dat dit moment niet door iedereen wordt gevierd,” zei ze. “Maar ik ben hier om te zeggen: het absolute aantal mensen is geen reden voor paniek.”

Een begrijpelijke boodschap, vindt Deboosere. “We hebben ons lang blindgestaard op de hoeveelheid mensen.” Een aantal publicaties – The Population Bomb uit 1968 bijvoorbeeld – wakkerde in de jaren zestig en zeventig het alarmisme aan, stelt hij. “Inmiddels weten we dat de hoeveelheid mensen een stuk minder belangrijk is dan de manier van consumeren en produceren.” Ter illustratie: volgens de Wereldbank is de CO 2 -uitstoot van de gemiddelde Nederlander het dubbele van de gemiddelde Kroaat. De uitstoot van de gemiddelde Congolees of Ethiopiër is überhaupt verwaarloosbaar.

India gaat China voorbij

De helft van de totale bevolkingsgroei tot 2050 vindt volgens de VN plaats in acht landen: de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Egypte, India, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen en Tanzania. Landen onderaan de uitstootladder. En er zijn meer opmerkelijke demografische verschuivingen. Zo gaat India komend jaar waarschijnlijk China voorbij als meest bevolkte land ter wereld, valt Rusland (nu nummer 9) uit de top 10 en zal de bevolking van sub-Sahara Afrika bijna verdubbelen, van 1,15 miljard nu tot 2,09 miljard in 2050.

Het aantal Europeanen is daarentegen aan het krimpen. “Europa is het bejaardentehuis van de wereld,” zegt Leo van Wissen, hoogleraar Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi). “Oud, vergrijzend, een laag geboortecijfer. Vooral in Oost-Europa gaat het hard met die krimp.”

Oudere Europeanen, een krappe arbeidsmarkt, forse bevolkingsgroei in Afrika. De optelsom lijkt snel gemaakt: hier liggen kansen, voor beide continenten. “Maar migratie blijft toch de olifant in de kamer,” zegt Van Wissen. Hij vertelt dat het Nidi samen met het CBS het rapport Bevolking 2050 in beeld heeft opgesteld, met daarin ook een aantal scenario’s over migratie in Nederland. “Daaruit blijkt: bij lage migratie, niet eens nul dus, krimpt onze beroepsbevolking. De vraag aan politici is dan: wil je dat of niet?”

Die bevolkingskrimp raakt de ene regio harder dan de andere. Karin Geuijen, universitair docent aan de Universiteit Utrecht, werkt mee aan een onderzoek naar de rol van migranten in het revitaliseren van krimpregio’s. Het onderzoek spitst zich toe op Spanje, Italië, Polen, Duitsland en Nederland. “In grote delen van Spanje zijn bijvoorbeeld veel te weinig mensen. Het lege Spanje, noemen ze dat. Iets als zorg is daar een groot probleem.”

Botte discussie

De gemiddelde migrant weet die krimpregio’s echter niet zomaar te vinden. Eerder trekken ze naar grote steden. Daar waar ze mensen kennen, waarvan ze weten dat er werk is. “Dat is altijd de lijn van migratie geweest,” zegt Geuijen. Maar, zo benadrukt ze ook, via gericht beleid kunnen migranten op de gewenste plek terechtkomen. Opnieuw neemt ze Spanje als voorbeeld. “Daar bemiddelt een organisatie, Cepaim, tussen werkgevers, burgemeesters, gemeenteraden, buurten en migranten. Intensief werk, maar het werpt z’n vruchten af.”

In andere gebieden maken inwoners zich eerder zorgen over de drukte dan de leegte. Neem Amsterdam, waar de bevolking naar verwachting in 2030 het miljoen aantikt. Veel inwoners vinden de stad al te vol. Tegelijkertijd blijft de vraag naar arbeidskrachten groot. “Of we wel of geen migratie willen, is te kort door de bocht,” zegt Van Wissen. “We moeten ons afvragen wat voor soort samenleving we willen zijn. Wat voor economie we willen hebben. Voor of tegen migratie – het is zo’n botte discussie.”

Terug naar het mondiale plaatje. De Europese bevolking krimpt dus al, maar ook wereldwijd is de bevolkingsgroei aan het afvlakken. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw lag in 1950 wereldwijd nog op vijf. Honderd jaar later, in 2050, zal dat naar verwachting zijn gedaald tot 2,1. Volgens de VN piekt de wereldbevolking rond 2080 op 10,4 miljard mensen, om daarna tot 2100 op dat niveau te blijven. Andere onderzoekers schrijven in The Lancet over maximaal 9,7 miljard mensen in 2064.

Een aanzienlijk verschil, ziet ook Deboosere. “Bij de berekening heb je te maken met allerlei factoren die zowel sterfte als geboorte kunnen beïnvloeden. Economische ontwikkelingen, onderwijsparticipatie, maar ook hongersnoden, epidemieën en oorlogen.” Toch is de trend duidelijk: die afvlakking zet door, rest de vraag wanneer de wereldbevolking niet meer groeit. Van Wissen: “Hoe luidt de uitspraak? Voorspellen is lastig, zeker als het gaat om de toekomst.”