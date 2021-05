We schaften minder in de kantine, dus gaan cateraars naar ons op zoek

Beeld Maarten Steenvoort

Wie de bedrijfskantine mijdt en denkt in de lokale horeca een alternatief voor de lunch te vinden, komt in toenemende mate ongemerkt bij dezelfde uitbater terecht. Cateraars hebben zich op de horeca gestort.

Dat was vóór corona al een trend doordat steeds meer mensen buitenshuis - en buiten het werk - zijn gaan eten en drinken, waardoor de traditionele cateringactiviteiten onder druk komen te staan. “We zien al 15 jaar dat bedrijfscatering krimpt,” zegt Mark Hartmans van Albron. “Wij zien juist groei in horeca.”

De coronacrisis heeft dat alleen maar versterkt. Door de lockdowns en de doorbraak van thuiswerken moeten de meeste cateraars hun traditionele activiteiten inkrimpen. Volgens vakbond FNV is het afgelopen jaar ongeveer en kwart van de 17.000 arbeidsplaatsen in de zogeheten contractcatering verdwenen - dat gold vooral voor flexcontractmedewerkers.

Sommige cateraars zoeken alternatieven in bedrijfsschoonmaak en maaltijdvoorziening voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Anderen houden het dichter bij huis. Zo baat Vermaat al een aantal jaren onder meer Amsterdamse restaurants als Rijks, Lier en Babel uit en is HMS Host met horeca actief op NS-stations en Schiphol.

Coffeecompany



Albron is naast traditionele cateringactiviteiten voor bedrijven en instellingen in de winkelstraat neergestreken met vestigingen van lunchroom Anne & Max, patatketen Frites Affair of broodjeszaak Le Perron maar ook circulair restaurant The Greenhouse.

Daar komen in juli 31 vestigingen van Coffeecompany bij. Albron maakte maandag bekend de Amsterdamse koffieketen over te nemen van het Amerikaans/Duitse JDE Peet’s, onder meer de eigenaar van Douwe Egberts, Jakobs, Senseo en Pickwick.

Albron kent Coffeecompany al langer. Sinds kort baat de cateraar een franchisevestiging uit in de splinternieuwe Mall of the Netherlands in Leidschendam. Uit die samenwerking is uiteindelijk de overname voortgekomen. “We zijn vorig jaar met hen in gesprek gegaan over gezamenlijke activiteiten,” aldus Hartmans. “Daaruit zijn plannen voortgekomen om nieuwe vestigingen te openen, aanvankelijk als franchisenemer.”

Omdat JDE Peet’s de koffieketen, die voorganger Sara Lee/DE in 2011 van de oprichters overnam, niet meer als kernactiviteit ziet, kwamen de gesprekken uiteindelijk in overnamesferen terecht. “Wij wilden met hen verder gaan.”

18 nieuwe vestigingen



Albron wil na de overname op 1 juli de komende vier jaar 18 nieuwe vestigingen van Coffeecompany openen, naast de bestaande 31 vestigingen. Ondanks de coronacrisis die de horeca hard raakt. “Het is ook voor ons spannend om te zien hoe die markt na corona en lockdowns weer terugkomt.”

Het merendeel van de vestigingen, 23, bevindt zich nog altijd in Amsterdam waar oprichters Dick de Kock en Rick Bekkema een kwart eeuw geleden de eerste zaak openden aan de Leidsestraat. Albron handhaaft zowel het merk als de werkgelegenheid na de overname, waarover geen financiële details bekend zijn. Ook de branderij annex hoofdkantoor blijven vooralsnog ongemoeid.

“We willen de uitstraling en cultuur van Coffeecompany overeind houden,” zegt Hartmans. “Daar zit hun kracht. Tijdens corona hebben ze zich ook goed overeind gehouden, mede vanwege hun loyale klantenkring.”

Het is de bedoeling dat Albron met Coffeecompany als speerpunt verschillende horecaformules in elkaars buurt opent. Dat kan een serie horecazaken in winkelstraten of in winkelcentra zijn. “Clusteren van locaties heeft allerlei voordelen, vooral bij de aansturing. Je begint dan met een koffieconcept, dat rendeert altijd goed. Van daaruit kan je andere activiteiten opbouwen.”

Andersom kan de koffieketen ook landen op nieuwe plekken. “Het zou zomaar kunnen dat wij Coffeecompany opzetten bij bedrijven of instellingen waar we actief zijn. In het AMC baten we al Starbucks uit, maar dat kan in een ander ziekenhuis best een Coffeecompany worden.”