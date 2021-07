We gaan geïmproviseerd op vakantie: last-minute, flexibel en met de auto

Beeld Getty Images

Het aantal boekingen trekt de laatste tijd flink aan, merken ze in de reisbranche. “Nu praktisch heel Europa geel is, merk je wel degelijk dat mensen op vakantie willen,” zegt een woordvoerder van de ANVR, branchevereniging voor reisorganisaties.

Want corona had een grote invloed op ons boekingsgedrag, blijkt uit onderzoek van de ANVR onder zo’n 1100 Nederlanders, uitgevoerd door Gfk. Begin juni – toen Europa nog half op slot zat – gaven zij aan pas te gaan boeken als er meer duidelijkheid is over maatregelen (32 procent), bij een groen advies (25 procent), als diegene gevaccineerd is (19 procent) of als de reisadviezen worden versoepeld (18 procent). “Alle mensen die twijfelden en nog niet geboekt hadden – zowel in Nederland als het buitenland – denken nu: we kunnen weer.”

Last-minute

Dat het snel het kan gaan, zag ook Sunweb. Het reisbureau verwacht een drukke zomer. “Sinds medio mei, toen een aantal landen naar geel ging, trok het aantal boekingen weer aan,” zegt een woordvoerder. “Daarna kwam er een hiccup, toen het reisadvies voor Kos en Rhodos weer veranderde. Maar sinds drie weken, en nu Kreta ook weer geel is, gaan de boekingen weer goed.”

Dat de Europese vakantiebestemmingen zo snel versoepelen, vertaalt zich naar het grote aantal boekingen op het laatste moment. “We zien bij Sunweb 30 procent meer last-minuteboekingen vergeleken met normale jaren, en die worden ook nog later geboekt dan normaal, zo’n drie à vier weken van tevoren, normaal is dat zes weken. Dat heeft ook te maken met de inreisvoorwaarden.”

Wirwar aan regels

Die inreisvoorwaarden veranderen steeds. De reiziger kiest zijn bestemming dan ook zorgvuldig uit, want die moet zich een weg zien te banen door een wirwar aan verschillende regels en eisen. Het gemak van alleen een koffer pakken, je paspoort en ticket meenemen en in het vliegtuig stappen, is er dit jaar niet bij.

Zo moet je voor een vliegreis naar Frankrijk gevaccineerd zijn, of een negatieve PCR-test of antigeentest van maximaal 72 uur oud overhandigen, terwijl dat voor Italië 48 uur is. In Griekenland is een PCR-test langer geldig (72 uur) dan een snelle antigeentest (24 uur). En voor België is geen coronatest nodig, maar moet je wel een Passagier Lokalisatie Formulier invullen als je langer dan twee dagen blijft.

“We merken dat er behoefte is aan duidelijkheid met al die verschillende regels per land. Aan de andere kant: de gemiddelde Nederlander zoekt één bestemming en hoeft dus alleen met de regels van dat ene land rekening te houden,” vertelt de woordvoerder van de ANVR.

Ook bij de ANWB zien ze een toenemende vakantiedrukte: het aantal afgesloten reisverzekeringen voor zowel auto- als vliegreizen zit weer op het niveau van 2019, aldus een woordvoerder. “En wij hebben een reiswijzer gemaakt voor alle landen in Europa: of een land toegankelijk is, welke test je nodig hebt, of musea en attractieparken open zijn, welke regels er in restaurants gelden en of er nog een mondkapjesplicht geldt. Die site wordt enorm veel geraadpleegd, er is behoefte aan informatie.”

De alarmcentrale van de ANWB is deze zomer met duizend man even sterk bezet als in andere jaren. “Naast vragen over bekende zaken als tolvignetten en milieustickers krijgen we veel vragen over PCR-testen,” zegt de woordvoerder. “Dat is een van de meest gestelde vragen.” Bij het klantcontactcentrum van Sunweb verwachten ze grote drukte. “Veel mensen willen weten hoe het zit met de inreisvoorwaarden, ze moeten zich toch beter voorbereiden.”

Auto

Een deel van de toeristen is huiverig om op vakantie te gaan vanwege de reisregels. In het onderzoek naar het boekingsgedrag zei ruim 8 op de 10 mensen dat een vakantieland afvalt als daar een quarantaineplicht is, terwijl het moeten tonen van een reiscertificaat bijna 3 op de 10 reizigers ervan weerhoudt naar een land op vakantie te gaan.

Daarom kiezen meer mensen voor de auto. Bij een reis over land is het tonen van een testbewijs bij veel bestemmingen niet noodzakelijk. Waar in 2019 nog 32 procent van de mensen met de auto op vakantie ging, is dat in 2021 gestegen naar 43 procent. “Ook bij de ANWB merken we een meer dan gemiddelde belangstelling om met de auto op vakantie te gaan. Men is toch flexibeler: bij een uitbraak in een bepaald gebied kun je snel verkassen of naar huis. Dat zien we nu al gebeuren: rond Lissabon zijn er weer meer restricties. Het is een kwestie van je ogen en oren open houden.”

Wil je toch per se naar een oranje of rood gebied reizen? Let dan op dat de meeste verzekeraars schade die met corona te maken hebben, niet vergoeden.

Eigen bubbel

Dat de reiziger flexibel wil zijn, is ook terug te zien in het soort verblijf: minder mensen hebben een reis en verblijf in één pakket geboekt en er wordt minder geboekt via reisbureaus, maar meer rechtstreeks bij de aanbieder.

Verder is de belangstelling voor strandvakanties fors toegenomen: van 31 procent in 2019 naar 42 procent in 2021. Dat gaat vooral ten koste van stedentripjes en rondreizen. Bij Sunweb merken ze dat vooral bij de boekingen voor dochtermerk Eliza was here: “Mensen kiezen voor een eigen bubbel: kleine boetiekhotelletjes weg van de massa zijn in trek, net als villa’s met een privézwembad. En men boekt vaker eigen accommodatie en een eigen auto.”

Waar de zomervakantie op het laatste moment wordt geregeld, is het naseizoen en zelfs de wintersport nu al in trek, zegt de woordvoerder van Sunweb. “Dat boeken mensen wél ver van tevoren: we zien meer boekingen voor de winterzon in september, oktober en november en zelfs voor skivakanties.”