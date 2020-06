Waterschap doet bijzondere vondst bij boring Horstermeerpolder

De gevonden kies. Beeld Waternet

Een kies vinden bij een boring? Dat klinkt als een speld in een hooiberg. Maar niet bij een mammoetkies: het gevonden exemplaar is namelijk 15 centimeter lang en lijkt op een stuk hout. Medewerkers van onderzoeksorganisatie TNO herkenden de kies aan de groeven in de zijkant.

In samenwerking met specialisten van de Universiteit Leiden is vastgesteld dat het gaat om de achterste kies uit de onderkaak van de ‘steppemammoet’. Een reusachtig dier - maximale lengte zo’n 4,5 meter - dat ongeveer 800.000 jaar geleden op aarde rondliep.

Dat het gaat om een steppemammoet maakt de vondst bijzonder. In Nederland zijn amper fossielen van deze soort gevonden. Dit overigens in tegenstelling tot diens voorloper, de zuidelijke mammoet, en opvolger, de wolharige mammoet.

De steppemammoet. Beeld Waternet

Brak water

De vondst werd gedaan bij een project in de Hostermeerpolder, in de buurt van Ankeveen. In een deel van de polder komt brak water als zogeheten ‘brakke kwel’ naar boven. Dat water, dat zoet en zout is, is slecht voor planten en dieren. Daarom wordt nu onderzocht of het al in de grond kan worden opgevangen en opgepompt.

Tijdens die werkzaamheden stuitten de onderzoekers op de tand. Een gelukje, stelt het waterschap. De boring waarbij de kies op 38 meter diepte werd aangetroffen, had slechts een diameter van 80 centimeter.

De mammoetkies ligt bij TNO voor verder onderzoek.