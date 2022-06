Wat zijn mijn rechten als mijn vlucht geannuleerd is?

Reizigers in de rij op Schiphol. Beeld ANP

1. Ik heb een georganiseerde reis geboekt en deze wordt (misschien) geannuleerd. Wat nu?

Reisorganisaties als Tui en Sunweb roepen vakantiegangers op nog niet te bellen met vragen. Vooralsnog is het niet duidelijk of, en zo ja hoeveel georganiseerde reizen er deze zomer geschrapt worden. De organisaties laten het zelf weten als een vakantie niet doorgaat.

Áls een reis geannuleerd wordt, zijn reisorganisaties wettelijk verplicht de kosten volledig volledig terug te betalen. Fijn voor de reiziger, maar niet voor de organisatie: het lijkt erop dat reisorganisaties de kosten van bijvoorbeeld de annulering van een hotel, excursie of transfer nergens kunnen verhalen. Koepelorganisatie ANVR spant daarom een rechtszaak aan tegen Schiphol.

2. Ik heb een losse vlucht geboekt en deze wordt geannuleerd. Bij wie moet ik zijn?

Wettelijk gezien heb je recht op restitutie van de luchtvaartmaatschappij. In dit geval is de situatie weliswaar te wijten aan het beleid van Schiphol, maar dat zou voor de reiziger niet moeten uitmaken, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. “Vliegmaatschappijen zijn verplicht geannuleerde vluchten terug te betalen, of een alternatief aan te bieden.” Een alternatief is bijvoorbeeld een voucher of een alternatieve vlucht, mogelijk vanaf een andere luchthaven. De Consumentenbond benadrukt dat de reiziger zelf mag beslissen: als je de vakantie niet kan of wil verplaatsen, mag je een nieuwe vlucht of voucher weigeren en het geld terug eisen.

3. Mijn vlucht is geannuleerd maar ik heb zelf een hotel, camping of auto geboekt. Kan ik die kosten ook verhalen?

Waar passagiers met een pakketreis alle kosten terugkrijgen van de reisorganisatie, draaien mensen met een los vliegticket zelf op voor de annuleringskosten van een hotel, huisje, huurauto of bijvoorbeeld een excursie, legt de Consumentenbond uit. Ongeveer de helft van de reizigers boekt zelf een verblijf, in plaats van een pakketreis.

Normaal gesproken hebben reizigers recht op compensatie van de luchtvaartmaatschappij, maar in dit geval kunnen de maatschappijen zich vrijwel zeker beroepen op overmacht, legt de Consumentenbond uit. Dat betekent dat de annulering of vertraging niet hun schuld is: ze worden gedwongen door Schiphol. “En daar wordt het heel lastig, want mensen hebben geen overeenkomst afgesloten met Schiphol. Dus hoe kun je de kosten op de luchthaven afwentelen?”

Om daar een antwoord op te bieden, overweegt de Consumentenbond een massaclaim in te dienen bij Schiphol. “Iedereen heeft natuurlijk een ander bedrag aan schade, maar we roepen reizigers met extra kosten op zich bij ons te melden en hun schade door te geven, zodat wij alles kunnen inventariseren. We willen met Schiphol om de tafel gaan zitten en kijken of er misschien iets van een loket kan worden opgetuigd waar mensen terechtkunnen met hun bonnetjes.”

4. Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld terug heb?

In principe moeten reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen op eigen initiatief aanbieden het geld terug te betalen. Doen ze dat niet, dan moet je er zelf achteraan. Nadat je hierom hebt gevraagd, moet het geld binnen zeven dagen worden terugbetaald. Maar, zegt de Consumentenbond: “Het valt te verwachten, en ook wel te begrijpen, dat het de komende tijd heel chaotisch wordt. Dus het kan best dat vliegmaatschappijen en reisorganisaties niet zo snel terugbetalen als zou moeten.”

5. De luchtvaartmaatschappij geeft niet thuis, ik krijg mijn geld niet terug. Wat nu?

Geeft de vliegmaatschappij het geld niet terug, dan kun je een claim indienen bij de rechter. De Consumentenbond raadt aan om altijd eerst juridisch advies te vragen bij een expert. Het Europese Consumenten Centrum kan je helpen als de luchtvaartmaatschappij niet in Nederland gevestigd is.

Er zijn ook claimorganisaties, zoals EUClaim, Airhelp en Aviclaim. Deze werken meestal op basis van no cure, no pay: je betaalt ze pas als je daadwerkelijk je geld terugkrijgt. Die vergoeding ligt meestal rond de 30 procent van de terugbetaling, dus het is voordeliger om het eerst zelf te proberen.

6. Heb ik nog iets aan mijn reisverzekeraar?

Waarschijnlijk niet. “Als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten, raden we wel aan om goed de kleine lettertjes te lezen,” aldus de Consumentenbond. “Maar veel moet je er niet van verwachten.”