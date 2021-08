Wat ze tijdens de bevalling deed was onzichtbaar, maar ongekend cruciaal

Wetenschappers vertellen deze zomer over dat ene inzicht dat het verloop van hun carrière bepaalt. Deze week: Ank de Jonge, hoogleraar verloskundige wetenschap aan het Amsterdam UMC.

‘Als verloskundige ben ik aanwezig op een even belangrijk als intiem moment in het leven van mensen: de bevalling. Ik heb al heel wat bevallingen meegemaakt, maar het is en blijft een wonder.

In Nederland worden ongeveer 165.000 kinderen per jaar geboren en dat gebeurt in het ziekenhuis of thuis. Een mail van een vrouw leidde bij mij tot mijn grootste moment van inzicht. Haar eerste kind werd bij mij geboren en door omstandigheden was ze de tweede keer in Frankrijk met bijna niemand erbij, behalve haar man. Ze schreef me dat ze tijdens die bevalling voelde dat ze het kon, omdat ze het de eerste keer van mij had geleerd.

Ik kon me haar eerste bevalling nog precies herinneren, maar wat had ik nou precies gedaan en wat was mijn rol geweest? Ik had twee uur haar rug gemasseerd, voor een kopje thee gezorgd en gezegd dat het goed ging. Een doeltreffende combinatie van ondersteuning, niet te veel doen, goed opletten en medische ingrepen adviseren indien nodig.

Door zo te handelen heb ik deze vrouw geholpen, maar wat ik precies deed was totaal onzichtbaar, maar ongekend cruciaal. Ik deed iets wat in geen enkel protocol stond. Ik deelde deze anekdote een keer op een symposium en vroeg vervolgens aan het publiek of we voor deze zorg niet een sexy term konden bedenken. Daar kwamen veel leuke reacties op waaronder de term watchful attendance. Die gebruiken we nu. Mijn doel is dat het straks net zo onacceptabel wordt dat vrouwen geen watchful attendance krijgen als geen ruggenprik als ze daarom vragen.

Van Jim Jansen verscheen onlangs Voetballers zijn net bewegende deeltjes met nog 55 andere eurekamomenten van Nederlandse en Vlaamse wetenschappers.