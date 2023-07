Wat willen haatzaaiers bereiken? Digitaal inhakken op politici kan averechts uitpakken

Dilan Yesilgöz. Beeld ROBIN UTRECHT / ANP

Zonder alle haat en bedreigingen van de afgelopen jaren was ze doorgegaan, zei D66-leider Sigrid Kaag bij de aankondiging van haar vertrek uit de Nederlandse politiek. Die constatering leidde tot een golf van verontwaardiging. “Privé heeft zij een onacceptabel hoge prijs moeten betalen,” reageerde de eveneens vertrekkende premier Mark Rutte.

Sindsdien lijkt er weinig veranderd. De beoogde nieuwe lijsttrekkers hebben al evengoed te kampen met persoonlijke aanvallen op vooral sociale media. Zo kregen zowel minister Dilan Yesilgöz als Eurocommissaris Frans Timmermans een sloot aan verwensingen over zich heen toen zij zich kandidaat stelden voor het lijsttrekkerschap van respectievelijk VVD en GroenLinks-PvdA.

Bij de een worden vraagtekens gesteld over de manier waarop ze als kind uit Turkije vluchtte (terwijl ze zelf streng is op migratie) en wordt ze beschimpt om haar huwelijk met een Joodse man. De ander wordt net zo makkelijk uitgemaakt voor leugenaar als voor ‘ijdele narcist’ en wordt afgeschilderd als ‘de nieuwe Kaag’: een elitair persoon die neer zou kijken op gewone mensen.

Mobiliseren

Dat heeft gevolgen voor de verkiezingscampagne, maar niet per se dat wat de criticasters beogen, zegt hoogleraar Sanne Kruikemeier, verbonden aan de Wageningen Universiteit. “Het kan ervoor zorgen dat mensen cynisch worden over de politiek. Ze denken dan: het gaat alleen maar om het spel en de aanval.” Harde, persoonlijke aanvallen kunnen kiezers ook mobiliseren. “Dat mensen door alle aanvallen op bijvoorbeeld Frans Timmermans gaan denken: die man ligt zo onder vuur maar laat ook zien waar GroenLinks-PvdA voor staat, laat ik júist gaan stemmen.”

Vooral politici die zich op een onbeleefde manier proberen af te zetten tegen een tegenstander worden daarvoor bestraft, zo bleek uit onderzoek dat Kruikemeier samen met anderen deed. “Het is inefficiënte strategie, die vijandigheid bij de kiezer kan opwekken.”

Partijen kunnen de kritiek op hun lijsttrekker ook uitbuiten in de hoop op zo’n ‘boomerang-effect’. Zo reageerde GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee afgelopen weekeinde meteen toen SP-leider Lilian Marijnissen Timmermans als minister in het kabinet-Rutte II medeverantwoordelijk hield voor de afbraak van veel voorzieningen. Dat vond hij ‘een botte aanval’.

Waarom? Al 8 jaar lang verliest de SP verkiezingen. Pogingen vanuit PvdA -GroenLinks om méér samen te werken werden tijdens Rutte IV door de SP afgeslagen. Opnieuw wordt bot gekozen voor aanval op Timmermans; dat ging toch al mis bij Europese verkiezingen? https://t.co/3LVX3h1oA7 — Tom van der Lee (@TomvanderLee) 23 juli 2023

Maar toen er daarna ook kritiek uit eigen kring kwam, bleef het stil. GroenLinkscoryfee Bas de Gaay Fortman zei ‘teleurgesteld’ te zijn in de keuze voor Timmermans, die volgens hem niet staat voor ‘een fris gezicht, nieuw elan’.

Neemt niet weg dat de persoonlijke haat op sociale media soms niet van de lucht is. Het merendeel van Nederland vindt al die drek heel erg, zo blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. We maken ons collectief zorgen over de polarisatie, terwijl uit datzelfde onderzoek blijkt dat de onderlinge verschillen in de samenleving helemaal niet zo groot zijn als wat we van (sociale) media meekrijgen.

Modereren

“De negativiteit, alle haat, zit vooral op Twitter, dat verpest het voor de rest,” stelt Kruikemeier, die de gevolgen van online communicatie voor individuen en de samenleving onderzoekt. “Sociale mediaplatforms als Twitter modereren weinig, waardoor een kleine groep die het op een specifieke persoon heeft gemunt zijn gang kan gaan.”

Nou zijn persoonlijke aanvallen op politici geen nieuw fenomeen. PVV-leider Geert Wilders heeft al jaren last van een permanente stroom aan haat en bedreigingen. Maar de manier waarop politici over elkaar praten en burgers over politici, is wel verruwd, ziet Annemarie Walter. Ze doet aan de Universiteit van Nottingham al jaren onderzoek naar het fenomeen.

“Vooral vrouwen hebben er last van. Hier in het Verenigd Koninkrijk blijkt uit onderzoek dat veel politici het als reden opgeven waarom ze stoppen of ze zich niet kandideren. Dat partijen moeite hebben om mensen te vinden die iets willen doen, heeft daarmee te maken.”

Net als Kruikemeier ziet ook Walter dat het inzetten van haat als campagnemiddel hier niet werkt. Campagnes waarbij de tegenstander zwart wordt gemaakt, hebben vaker het gewenste effect in landen waar maar twee grote partijen zijn, zoals de Verenigde Staten. Niet dat kiezers dan op een andere partij stemmen, maar aanhangers van een zwartgemaakte politicus blijven simpelweg thuis. “In een veelpartijenland zoals Nederland stemt de kiezer gewoon op een andere partij,” zegt Walter. “De meeste mensen hebben hier een paar partijen in hun hoofd waar ze tussen twijfelen. Maar wie denkt dat de eigen partij er meer stemmen door krijgt, komt bedrogen uit.”