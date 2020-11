Wat weten we tot nu toe over de poederbrieven?

Beeld ANP XTRA

Op meerdere plekken in het land zijn sinds dinsdag poederbrieven bezorgd. Dinsdag ging het in totaal om elf locaties waar mensen werden opgeschrikt door een brief met daarin poeder. Drie daarvan werden bezorgd bij klantencontactcentra van DPG Media, waarvan Het Parool, maar ook AD, Trouw en de Volkskrant onderdeel zijn. Een van die locaties betrof het Init-gebouw in Amsterdam-Centrum.

Ook op de redactie van het Nederlands Dagblad werd die dag een poederbrief bezorgd, evenals bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en een bedrijfspand aan de Hudsondreef in Utrecht. Later op dinsdag werden ook brieven aangetroffen bij een kantoorpand aan de Overschiestraat, hotels aan de Spuistraat en het Kattengat, een locatie aan het Dijsselhofplantsoen en bij een bedrijf op de Basisweg in Amsterdam.

De politie liet dinsdag aan het einde van de dag weten nog geen idee te hebben wie er achter de brieven zit. In de tot dan toe aangetroffen brieven zaten chemische bestrijdingsmiddelen die in de aangetroffen hoeveelheden niet schadelijk zijn. Wel werden personen die de brieven hadden geopend uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

Opsporing Verzocht

Dinsdagavond werd in het programma Opsporing Verzocht al aandacht besteed aan de ‘nieuwe’ brieven. Er werd een oproep gedaan aan mensen om het door te geven als ze een vermoeden hebben over de afzender of afzenders. Ook werd mensen die met post omgaan en denken poeder te voelen of dat te zien bij het openen, geadviseerd er niet meer aan te komen, het weg te leggen en direct 112 te bellen.

Woensdag kwamen er weer drie nieuwe locaties bij waar poederbrieven werden aangetroffen. Bij panden op de Weteringschans, Rooseveltlaan en het OLVG-Ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam werd een brief bezorgd. Een woordvoerder van het OLVG vertelde aan NH Nieuws dat er in de bezorgde brief bij het ziekenhuis vermoedelijk chemische bestrijdingsmiddelen zaten, maar niet in een schadelijke hoeveelheid.

Anoniem

Het is voor de politie lastig om de daders te achterhalen, vertelde criminoloog en psycholoog Ilse van der Leiden al eerder aan Het Parool. “Iemand kan het veilig vanachter zijn computer maken en ook nog eens anoniem op de post doen.”

Alle media-aandacht van de afgelopen dagen heeft de afzender van de poederbrieven tot nu toe nog niet bang gemaakt. Donderdag werd bekend dat er in Amsterdam op de Prinsengracht opnieuw een brief was bezorgd en bij de spoedeisende hulp van het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Bij het ziekenhuis werd groot alarm geslagen, toen de brief met onbekende inhoud werd ontdekt.

Oud-werknemers

De coördinatie van het onderzoek naar de herkomst van de brieven ligt bij de Amsterdamse politie. In de hoofdstad werden de meeste van de in totaal zestien poederbrieven bezorgd. Uit onderzoek van Van der Leiden blijkt dat dreigbrieven worden verstuurd door uiteenlopende mensen. Vaak wordt gedacht aan criminelen die uit zijn op geld, maar vaker moet worden gedacht aan oud-werknemers van een bedrijf die een conflict hebben. Ook kan het iemand zijn die dement is, zoals in het geval van John de Mol die enkele jaren geleden afgeperst werd.

De afperser die eerder dit jaar de bombrieven verstuurde, eiste een bedrag in bitcoins. De virtuele munt is moeilijk te traceren en populair bij afpersers. De waarde ervan is de afgelopen maanden ook flink gestegen. Naar de afzender van de bombrieven is de politie nog altijd op zoek.

Hoe het onderzoek ervoor staat en of er al aanknopingspunten zijn, kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt dat het onderzoek voorlopig bij de politie blijft liggen. “We worden wel geïnformeerd, maar we hebben er nu geen rol in,” aldus een woordvoerder.