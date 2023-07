Wat weten we over het gekraakte ‘Russische spionagepand’ in Amsterdam-Zuid?

Tralies, een portret van Sovjetleider Andropov en zelfs een ongeopende kluis: krakers stuitten in een pand aan de Veluwelaan in Amsterdam-Zuid op een decor dat niet had mistaan in een spionagethriller. Wat weten we van deze voormalige Russische handelsvertegenwoordiging?

Was het pand in gebruik door Russische inlichtingendiensten?

“De handelsvertegenwoordiging zat al niet meer op de Veluwelaan,” zegt Ben de Jong, expert inlichtingendiensten en gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden. “Die is verhuisd naar het Museumplein. Het pand aan de Veluwelaan is waarschijnlijk nog wel van de Russen, maar wat ze daar precies doen is onduidelijk. Mogelijk woonde het personeel daar.” De Jong vermoedt niet dat er voor de Nederlandse veiligheidsdiensten nog iets te halen is. “Dat zullen de Russen wel weggehaald hebben.”

Ook Heleen over de Linden, sanctie- en Ruslandexpert, kent het pand niet van binnen. Zij denkt eveneens dat de ruimte gedeeltelijk bewoond was. “Russen die ik sprak, heb ik nooit over dit pand gehoord. Alsof het non-existent was. Het interieur doet vermoeden dat er weinig gebeurde.”

De krakers verlieten het pand zaterdag na een bezoek van de politie. Ze hebben er naar eigen zeggen een maand gezeten. “Toen ik van de kraak hoorde, dacht ik al dat het snel ontruimd zou worden,” zegt De Jong. “Als je daar krakers zou laten zitten, wordt binnen de kortste keren ook een Nederlands pand in Rusland ‘gekraakt’. Zo gaat dat.”

Oog om oog, tand om tand – het is een bekend principe in de inlichtingenwereld. In 2022 zette Nederland bijvoorbeeld zeventien Russen het land uit, waarop Moskou vijftien Nederlandse diplomaten de deur wees. In februari van dit jaar volgde nog een diplomatieke stap: Nederland verklaarde tien Russische diplomaten tot persona non grata én de Russische handelsmissie in Amsterdam werd gesloten door minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra.

Een handelsvertegenwoordiging en een ‘spionagepand’. Hoe zit dat?

Op een handelsvertegenwoordiging vinden reguliere diplomatieke activiteiten plaats, zoals het ondersteunen van – in dit geval – het Russische bedrijfsleven in Nederland. Maar dat is niet alles. “Traditioneel is de GROe, de Russische militaire inlichtingendienst, ook sterk vertegenwoordigd op Russische handelsvertegenwoordigingen,” zegt De Jong.

“De GROe is bij uitstek bezig met het verzamelen – het illegaal bemachtigen – van westerse technologie met militaire doeleinden. Ze leggen contacten, onder meer op technologiebeurzen. Nederland is bijvoorbeeld interessant vanwege de chipmachines van ASML, maar ook omdat wij weer informatie en militaire technologie krijgen van andere westerse landen.”

Zijn er meer Russische inlichtingendiensten in Nederland aanwezig?

“Naast de militaire GROe is zeker ook de SVR hier actief,” zegt De Jong. “Dat is de civiele inlichtingendienst, de opvolger van de inlichtingentak van de KGB. Die zitten doorgaans meer op de ambassade en het consulaat.” Op de ambassade hebben de SVR en de GROe eigen vestigingen: ‘Rezidentoera’s’. Hun personeel werkt er onder een diplomatieke dekmantel. Vorig jaar, voordat de tien diplomaten werden uitgezet, behoorde ongeveer de helft van de Russische diplomaten tot de GROe of de SVR, zegt De Jong.

Er hing een portret van oud-Sovjetleider Joeri Andropov in het pand. Waarom juist hij?

Tussen 1967 en 1982 stond Andropov aan het hoofd van de KGB. Daarna was hij twee jaar leider van de Sovjet-Unie, tot hij in 1984 overleed. “Dat portret van Andropov vond ik een leuk detail,” zegt De Jong.

“Voor veel Russische inlichtingenmedewerkers was en is hij een heilige. Dat meen ik. Elk jaar op zijn geboorte- en sterfdag worden toespraken gehouden. Met name bij de SVR wordt hij echt vereerd. Wat dat betreft valt het me tegen dat ze alleen een papier op de muur hebben geplakt. Geen mooi portret.”

Voor Over de Linden is het portret van Andropov een bewijs dat het pand niet of nauwelijks in gebruik was. “De dertigers weten nauwelijks nog wie hij is. Ze zijn niet zo achterlijk om hem dan maar te laten hangen.”

Heeft Rusland al gereageerd op de kwestie?

In de Russische media is het vooralsnog oorverdovend stil, in tegenstelling tot bij de kraak van de woning van de Russische oligarch afgelopen winter. Daar sprak de pers hun afgrijzen over uit. De Russische ambassade weigert voorlopig commentaar te geven op de kraak van de Veluwelaan 22.

Over de Linden, die als advocaat veel Russen bijstaat, denkt dat de Russen woedend zijn op de Nederlandse staat. “Nederland heeft in hun ogen de verplichting om het pand te beschermen tegen indringers. Dat is niet gebeurd. Dat vinden ze onacceptabel, echt een brug te ver. Ook de krakers moeten zich misschien zorgen maken.”

Wat gaat er nu met het pand aan de Veluwelaan gebeuren?

De gemeente Amsterdam heeft daar niet direct een antwoord op. De krakers zijn inmiddels vertrokken en de gemeente heeft alleen bevoegdheid tot ingrijpen wanneer de openbare orde wordt verstoord of er gevaar dreigt. Dat is momenteel niet het geval. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat de eigenaar vrij is om het pand te gebruiken: het is na de ontruiming hun zaak niet meer.

Het Russisch handelskantoor is volgens Over de Linden diplomatiek onschendbaar. Op dezelfde manier als de diplomaten die de auto op de stoep parkeren en geen boete krijgen. “Nederland mag niets anders doen dan het pand bewaken. Onteigenen of innemen is absoluut in strijd met internationale verdragen.”

“Het is goed mogelijk dat ze de ruimte leeg laten staan en wachten tot de relaties weer verbeteren,” zegt Over de Linden. Vorig jaar zijn veel diplomaten als gevolg van de inval in Oekraïne terug naar Rusland gestuurd. “De meeste landen, en ook Rusland, zijn heel blij met een plek als deze. Ze kunnen hun handelsbetrekkingen er verstevigen en laten Russische ondernemers overkomen. Een makkelijke manier om hun eigen land te promoten. Dat betekent wel dat de ruimte voorlopig leeg blijft staan.”

Een andere optie is overgaan tot ruilen, denkt Over de Linden. Al lijkt die kans voorlopig nog niet groot. “In Sint-Petersburg staat het Nederlandse consulaat leeg. Een prachtig gebouw, net als veel andere consulaten waar niemand in werkt. Dat vinden ze zonde. Misschien dat de Russen zeggen: ‘Laten we ruilen.’ Juridisch gezien is dat de beste oplossing, in onderling overleg tot een oplossing komen.”