Wat vinden Forumstemmers van de implosie binnen hun partij?

Forum voor Democratie is deze week geïmplodeerd. Thierry Baudet is uit de partij gezet door het bestuur en prominente leden zoals Annabel Nanninga zijn uit de partij gestapt. Amsterdamse Forumstemmers vrezen dat de partij niet meer bestaat na de verkiezingen.

Dimitri Aleksjevitch heeft vanaf 2018 een lidmaatschap bij Forum en heeft Annabel Nanninga meerdere keren ontmoet in een café. “Het zou Nanninga sieren als ze haar zetel terug zou geven aan de partij, zonder Baudet had ze deze plek in de gemeenteraad van Amsterdam nooit behaald. Ze moet dan maar een eigen partij oprichten.”

Forum voor Democratie staat in de laatste peiling van Maurice de Hond op drie zetels, op 14 april 2019 behaalde de partij van Baudet, als er verkiezingen waren geweest, 28 zetels. In de Amsterdamse gemeenteraad heeft Forum twee zetels, momenteel is Kevin Kreuger de fractievoorzitter.

Cathy Stam-Gestman is sinds de oprichting van de partij lid van Forum voor Democratie. Naar eigen zeggen heeft ze contact met Thierry Baudet door middel van Facebook Messenger. “Ik vind het een hetze tegen Thierry door de partij en de media. Ik heb geen bewijzen in de berichtgeving gezien van de zaken waar Baudet van beschuldigd wordt. De media maken alles groter dan dat het daadwerkelijk is.”

De geïnterviewden zijn zich nu aan het beraadslagen op welke partij ze nu willen stemmen en of ze wel lid willen blijven. Ze vrezen dat de partij helemaal uit elkaar valt en ophoudt met bestaan.

Aleksjevitch begrijpt vooral niet waarom Baudet Freek Jansen (oud-voorzitter van de jongerentak van Forum en bekend om zijn extreemrechtse opvattingen) het hand boven het hoofd blijft houden. “Als Jansen niet weggaat, dan zeg ik mijn lidmaatschap op. Hij houdt er toch wel erg vreemde ideeën op na.”