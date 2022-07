Wat te doen tegen asociale Max-fans? ‘Verbied alcohol op het circuit’

Fans van Max Verstappen tijdens de driversparade voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring op 10 juli 2022 in Spielberg, Oostenrijk. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

‘Beschamend.’ Zo noemt sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix het gedrag van Nederlandse Max-fans in Zandvoort. “Dit is gedrag van een kleine kern, ik herken de autosportfan er niet in.” En, zegt hij: “Dat dit zo aan de naam Verstappen wordt gelinkt is zuur voor hem, hij heeft er niets mee te maken.”

Volgens Lammers wordt dergelijk gedrag op Zandvoort niet getolereerd. “De beveiliging wordt geïnstrueerd. Maar we spreken in hoofdzaak mensen aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid.” Zet hij komend jaar ook extra beveiligers in? “We gaan ons voorbereiden op dit soort incidenten, maar dat hebben we in het verleden ook gedaan.”

Echte problemen verwacht Lammers niet. “We hebben vorig jaar een voorbeeldig, fantastisch evenement gehad.” Over wangedrag zijn hem toen geen meldingen ter ore gekomen, zegt hij: “Als die er geweest zijn dan zal het heel mild en incidenteel zijn.”

Vrouwen

“Wat er nu is gebeurd, dat kan en mag nooit meer gebeuren. Het moet na al die jaren eens kappen,” reageert Svenja Tillemans, oprichtster van de fanclub Formule 1 Vrouwen. “Ik word nu al plat benaderd door vrouwen die dingen hebben zien gebeuren.” Bijvoorbeeld, zegt ze, over mannen die riepen tegen een vrouw in een rokje: ik heb nog wel een plekje over voor je in de tent, ik scheur je helemaal uit elkaar.

Tillemans wil daarom graag met Lammers om tafel: “Ik heb hem uitgenodigd een afspraak te maken om te kijken hoe Nederland de Grand Prix van Zandvoort vrouwvriendelijker kan maken. Ik denk dat dat een mooi begin is.”

Volgens Tillemans zou het ook helpen als er op het circuit geen alcohol wordt geschonken, zoals in Barcelona al gebeurt: “Er zijn hier mannen die komen niet eens voor de Formule 1, die komen alleen maar om een weekend te zuipen.” Bas van Bodegraven, voorzitter van fanclub GoMax, is het daarmee eens: “Er is maar een ding – dat is niet populair en zou van mij ook niet hoeven, maar als je het echt wil oplossen: droogleggen.”

Van Bodegraven was zelf bij de race en heeft wel wat van het wangedrag meegekregen. Dat vrouwen ook betast zijn noemt hij ‘schandalig.’ Maar, voegt hij toe: “Ik heb niemand gesproken die zich daarin heeft herkend.” Volgens Van Bodegraven verpest een klein deel van de aanwezigen het voor de rest. “Ik weet bijna zeker dat het percentage dat dit doet onder de 1 procent ligt.”