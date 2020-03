Wat te doen als je in quarantaine zit: een overzicht

Beeld AFP

Netflixparty

Was je met een vriend of vriendin, of misschien wel je geliefde, net samen die ene serie aan het kijken en is dat nu niet meer mogelijk, dan is er een oplossing. Via www.netflixparty.com kan je nog steeds samen van een serie of film genieten. Je kan tegelijkertijd kijken en ondertussen chatten. Even naar het toilet of een zak chips pakken? Als jij de film pauzeert, gebeurt dat bij de ander ook. Zo kan hij of zij dus nooit stiekem verder kijken. Misschien wel beter dan in het echt. Oké, bijna dan.

Mocht je nog aan een serie op Netflix moeten beginnen en niet weten welke. Het Parool maakte een lijstje met titels die je zeker niet mag missen.

Cineville

Bioscopen zijn dicht, maar Cineville werkt aan een alternatief om toch van films te kunnen genieten. Op de computer moet het mogelijk worden om met je pasnummer thuis films te kijken. Houd de Facebook- en Instagrampagina van Cineville in de gaten om op de hoogte gehouden te worden wanneer de actie van start gaat.

Film1

Mocht je thuis televisie kijken via VodafoneZiggo of KPN, dan kan je bij deze aanbieders gratis naar de films van Film1 kijken. Kijk bijvoorbeeld naar The American met George Clooney in de hoofdrol, Django Unchained van Quentin Tarantino of The Tourist met Johnnny Depp en Angelina Jolie.

Ook aan kinderen is gedacht. Zo zijn de kinderzenders Nick Toons Jr. en Music gratis te bekijken, net als Comedy Central Extra. De actie loopt tot 13 april.

Gitaar leren spelen

Altijd al eens gitaar willen leren spelen, maar er nooit de tijd voor gehad? Nu kan het. Freelance gitarist Mark Tuinstra, die ook noodgedwongen thuiszit, biedt lessen aan via Skype, Facetime en Zoom. ‘Supersafe! Betaal wat je wilt aan de freelancende muzikant zonder gigs op dit moment,’ schrijft hij op Facebook.

Sport

Zolang we nog naar buiten mogen, kun je natuurlijk hardlopen of fietsen. Was je aan het trainen voor een afgelast evenement, zoals een marathon, kun je het best even wat rust nemen. “Train wel door, maar doe het wat rustiger aan,” zegt sportarts Guido Vroemen op NPO radio 1. Op die manier kun je weer pieken als het nodig is.

Als je echt binnen moet blijven, kun je je conditie op peil houden door touwtje te springen, of burpees doen. “Dan heb je een complete work-out,” zonder dat je de deur uit hoeft.

Beeld ANP

Beluister de mooiste live-albums

Concerten gaan voorlopig ook niet door en dus kan het weer even duren voordat je live naar je favoriete artiesten kan gaan luisteren. Het Parool maakte een selectie van de mooiste live-albums ooit én de beste uitvoeringen van klassieke muziek die voorlopig niet door de concertzalen klinkt.

Wat dacht je bijvoorbeeld van jazzlegende Gregory Porter. In april 2018 speelde hij met een klassiek orkest in de Londense Royal Albert Hall. Of James Brown Live at the Apollo uit 1962, een succes waar zijn platenmaatschappij in eerste instantie niets in zag. Ook de Nederlandse band De Dijk mag niet in dit lijstje ontbreken. Het 25-jarig bestaan van de band in 2006 staat muzikaal als een huis. Met een ereplek voor troostsong Wanhoop niet: “Straks is het allemaal weer anders. En misschien wel beter dan ooit.”

Gregory Porter. Beeld EPA

Koken

De supermarkten zijn gewoon nog open en op toiletpapier na, lijken de meeste producten nog verkrijgbaar. Alleen maar afhaalmaaltijden eten hoeft dus zeker niet. Op YouTube staat het kookkanaal van de inmiddels overleden Clara Cannucciari en haar kleinzoon. Cannucciari werd geboren in 1915 en maakte de Grote Depressie mee die eind jaren 20 begon. Op het kanaal kookt ze samen met haar kleinzoon gerechten die populair waren in die tijd en vertelt ze wat mensen in die tijd deden om deze moeilijke jaren door te komen.

Mocht je van een beetje feelgoodtelevisie houden, dan is het kookkanaal van Grandpa Kitchen wat voor jou. Dit YouTube-kanaal van een Indiase vader en zoon laat zien hoe de lekkerste gerechten uit het land bereid worden. De mannen bereiden het voedsel bij weeshuizen en delen het daarna uit aan de kinderen die er wonen.

Mocht je helemaal niet van koken houden en het ook niet willen leren, dan kan je altijd nog even het kanaal van Kitchen Nightmares bezoeken. Hier staan korte filmpjes online van de gevreesde chef-kok Gordon Ramsey die uit zijn plaat gaat tegen, ja wie niet eigenlijk.

Gordon Ramsey. Beeld AFP

Boeken lezen

‘Als je niet naar buiten kan, haal je de wereld toch binnen?’ ‘Gelukkig kun je thuis ook lezen’. Namens het boekenvak start marketingsorganisatie CPNB een leesbevorderende campagne via abri’s en social media nu veel mensen noodgedwongen thuis zitten. De campagne sluit aan op #ikleesthuis van schrijver en kinderboekenambassadeur Manon Sikkel en roept mensen op naar hun (online) boekhandel te gaan of gebruik te maken van onlinebibliotheek.nl.

Mocht je er niet uit kunnen komen welke boeken je moet lezen, lees dan alle recensies terug van Het Parool.