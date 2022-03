Wat moet ik stemmen op 16 maart? De kieswijzer helpt je de partij te vinden die bij je past

De kieswijzer is gemaakt door Citisens, dat zich bezighoudt met het vergroten van betrokkenheid onder burgers, iVox - gespecialiseerd in onderzoek en peilingen - en deze site. De stellingen, die zijn geformuleerd op basis van actuele thema’s en de partijprogramma’s, zijn voorgelegd aan de politieke partijen, die hun standpunt per stelling hebben ingenomen. De stellingen zijn ook getoetst onder 2000 respondenten die een afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving.

Nu kun jij je mening geven over deze stellingen. Het doorlopen van de stellingen brengt je bij de partij die het beste overeenkomt met jouw mening. Niet enkel door ja of nee te antwoorden, in onze kieswijzer kun je je standpunt ten opzichte van de stelling specifiek kiezen door een positie te selecteren op de balk.

