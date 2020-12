Wat maakt een winkel een essentiële winkel?

De Hema kondigde dinsdag aan open te blijven, maar kwam daar woensdag op terug. Beeld ANP

Wat is een essentiële winkel?

De detailhandel moet dicht, behalve essentiële winkels, kondigde premier Rutte maandagavond aan. Al snel bleek dat de lijst met uitzonderingen langer was dan alleen het bekende rijtje van supermarkten, drogisterijen, slijterijen, verswinkels, dierenspeciaalzaken, banken, audiciens en opticiens.

Volgens de woensdagmiddag aangekondigde nieuwe regels mogen alleen winkels open zijn die voor de lockdown 70 procent van hun omzet haalden uit de verkoop van levensmiddelen, drogisterijproducten (minus cosmetica en parfums) en diervoeding. Dat staat in een brief die minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aan de detailhandel hebben gestuurd.

Bij het bepalen van het aandeel dat deze essentiële goederen hebben in de omzet, wordt gekeken naar de situatie van voor de lockdown. Bij winkelketens worden de regels per vestiging toegepast.

Welke winkels moeten dus dicht?

Tot woensdag mochten winkels die meer dan dertig procent van de omzet uit levensmiddelen haalden gedeeltelijk open, maar daar stak het kabinet woensdagmiddag een stokje voor toen ketens als Action en Wibra aankondigden open te blijven. Hema kondigde dinsdag aan open te blijven, maar besloot woensdag toch alle filialen te sluiten.

Ook in Amsterdam bleken winkeliers dinsdag met de lockdownregels in de hand toch nog manieren gevonden te hebben om wat geld te verdienen. Sommigen zetten hun toonbank in de deuropening, zoals bij ijzerhandel Spaarndam in de Spaarndammerstraat. Anderen stallen hun koopwaar uit voor de deur, zoals bij Miranda’s Bloemenboetiek. Ook werden afhaalloketten opgetuigd, zoals volgens het Financieele Dagblad bij herenmodezaak Oger in de P.C. Hooftstraat.

Maar de aangepaste regels laten geen ruimte voor deze initiatieven. “Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken, en daarom kan het gewoon niet,” aldus zorgminister Hugo de Jonge woensdagochtend. Ook mogen winkels niet alsnog open als zij hun assortiment aanpassen, bijvoorbeeld door meer ‘toegestane’ artikelen toe te voegen of juist spullen uit de schappen te halen of af te dekken.

De Amsterdamse gemeente kondigde woensdag wel aan dat supermarkten langer open mogen blijven in aanloop naar de kerstdagen.

Mag er echt nergens worden afgehaald?

De brief van Wiebes en Keijzer is duidelijk: afhaalloketten zijn niet de bedoeling. Er geldt alleen een uitzondering voor bouwmarkten en andere doe-het-zelfwinkels. Daar mogen vooraf bestelde of gereserveerde artikelen wel worden afgehaald. Dat geldt ook voor bibliotheken en voor winkels die diervoeding verkopen.

Hoe wordt er gehandhaafd?

De lokale overheden moeten zorgen dat de regels worden nageleefd. Amsterdam gaat hier een plan voor maken op basis van de woensdag gepubliceerde regels. “Wij volgen de landelijke lijn en zullen handhaven als dat nodig blijkt,” zegt een woordvoerder van de burgemeester desgevraagd.