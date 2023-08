Wat leerde kabinetsadviseur Laura Peters van de Italiaanse maffia-aanpak? ‘Informatie is hier te veel versnipperd’

Na de drievoudige moord op de relaties van kroongetuige in het Marengoproces was de maat vol voor het kabinet. Strafrechtdeskundige Laura Peters werd op pad gestuurd om haar licht op te steken in Italië, een land dat al decennia kampt met de maffia. ‘De legendarische maffiarechter Giovanni Falcone zei het al: het meest effectieve instrument tegen de maffia is follow the money.’

Hoe staat het in Nederland met de georganiseerde misdaad? Het is alweer een tijdje rustig aan het front als het gaat om onderwereldmoorden.

“Er is geen reden om stil te zitten. Het geweld beperkt zich niet tot de mocromaffia. Denk aan de Hedelse fruithandel waarbij de onschuldige eigenaren en medewerkers werden afgeperst omdat ze coke onder de bananen hadden ontdekt. Of aan de martelcontainer in Wouwse Plantage en de explosies bij woningen en bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. De ’ndrangheta, een maffiaclan uit de Zuid-Italiaanse regio Calabrië, is actief in de Rotterdamse haven. Nederland is de draaischijf in de cocaïnehandel.”

Het kabinet heeft het in de opdracht aan u ook over de bestrijding van de ‘ondermijnende criminaliteit’? Is dat hier zo erg, gaat een vergelijking met de maffia niet mank?

“Niemand weet precies hoe groot het probleem is. Justitie meldt dat de situatie ernstig is, dat er op grote schaal wordt witgewassen en naar verluidt worden er ook al lokale politici onder druk gezet door criminelen. Advocaten, maar ook rechtswetenschappers, zijn juist sceptisch over de omvang van het probleem.”

“Daarom pleit ik voor een groot sociologisch onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, om met Johan Cruijff te spreken. Wie zijn de boeven, welke misdaden plegen ze en wie in de bovenwereld krijgt met ze te maken? Als je daar met een onafhankelijk onderzoek de justitiële cijfers op legt, krijg je pas een overtuigend beeld over hoe verweven de onderwereld met de bovenwereld is, en hoe je de ondermijners moet bestrijden.”

Met welke Italiaanse instrumenten kan Nederland zijn voordeel doen in de bestrijding van de georganiseerde misdaad?

“Allereerst: in Italië vormt de overheid één groot front tegen de maffia. De Direzione Nazionale Antimafia is een zelfstandige organisatie binnen justitie die zich enkel bezighoudt met de vervolging van de maffia. Alle informatie uit strafzaken tegen de maffia zit in een grote database. Zodat het Italiaanse Openbaar Ministerie in Bologna kan meelezen over afgetapte mafiosi in Palermo en verklaringen van kroongetuigen in Milaan. In Nederland wordt ook wel samengewerkt, maar is de informatie nog te veel versnipperd. Wat mij betreft nemen we het Italiaanse model als voorbeeld.”

Dan de kroongetuigenregeling, wat kan er beter?

“De Italiaanse regeling kent drie aspecten waarmee wij ons voordeel kunnen doen. Een kroongetuige moet daar zijn gehele verhaal doen binnen 180 dagen, take it or leave it. En hij moet dan ook alles hebben verteld over wat hij aan vermogen bezit. Nederland kent geen verklaringtermijn en dat schept de mogelijkheid voor de kroongetuige om te gaan onderhandelen met het Openbaar Ministerie. Over zijn beveiliging, of een vergoeding voor een ander bestaan, zoals kroongetuige Peter La Serpe eerder deed. Dat wil je niet.”

“In Italië wordt de bescherming van de kroongetuige door een aparte commissie geregeld. Het OM staat daar helemaal buiten. Die commissie schat zelfstandig het dreigingrisico in en stemt daar de beveiliging op af. Een gespannen verhouding tussen officier en getuige en zijn gevolg over zijn beveiliging kan zich daar niet voordoen.”

“Ten derde is er in Italië een apart, streng gevangenisregiem voor maffiosi. Ze zijn maar een paar uur per dag buiten hun cel en het contact met de buitenwereld wordt beperkt en is sterk gecensureerd. Dat schrikt af en nodigt uit om te gaan verklaren over de criminele organisatie. Het is aan de politiek om te bepalen of zij die kant op willen.”

In Nederland wordt wel geroepen dat de kroongetuigenregeling levensgevaarlijk is. Het zou criminelen aanzetten tot moorden. Hoe is de situatie in Italië?

“Laat ik vooropstellen dat in Nederland de beveiliging van de procesdeelnemers veel beter kan. In Italië kennen ze de figuur van de kroongetuige al sinds de jaren negentig. In 2022 werden in Italië 4446 personen beveiligd, onder wie 892 kroongetuigen. Het aantal moorden is in de loop der tijd sterk afgenomen. In 1991 werden er in Italië 1196 moorden gepleegd, in 2021 waren dat er nog maar 303, waarvan 23 gerelateerd aan de maffia. Die cijfers zeggen niet alles, maar het is wel een indicatie dat de situatie in Italië in elk geval niet verslechterd is sinds de invoering van de kroongetuige in het strafproces.”

En dan de preventieve beslaglegging op het vermogen van criminelen voordat er een veroordeling is. Is dat niet gek?

“Preventieve beslaglegging gebeurt in Italië niet zomaar. De beslagene moet een gevaar zijn voor de openbare orde – er moet bijvoorbeeld een verdenking zijn van deelname aan de maffia – en het feitelijke vermogen moet niet in verhouding staan tot wat bij de overheid bekend is qua vermogen. In Italië kan Justitie bij zo’n verdenking gegevens opvragen bij de Belastingdienst. In Nederland bestaat dit niet. De beslaglegging wordt in Italië ook nog eens gecontroleerd door een onafhankelijke rechter. De legendarische maffiarechter Giovanni Falcone zei het al: het meest effectieve instrument tegen de maffia is follow the money.”

Laura Peters (3 augustus 1981, Nijmegen), universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.