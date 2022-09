Wat doen die helikopters boven de stad? Apaches scheren laag over Amsterdam voor oefening

Beeld Bernice Schenk

De laagvliegende helikopters zorgden voor veel beroering. Iemand op Twitter vraagt zich af of het tijd is voor een militaire Navo-interventie. Een ander is kritisch omdat de helikopters boven het Java-eiland vlogen, waar vluchtelingen worden opgevangen.

Een bewoner van de Veemkade, die in het pand vlak naast Pakhuis de Zwijger woont, hoorde de helikopters eerst over de IJhaven vliegen. “Ze kwamen heel laag over. Eerst over ons gebouw, daarna boven het Marineterrein, zo’n twintig meter boven de bomen. Daarna trokken ze weer richting het Muziekgebouw. Ze maakten vier van zulke rondjes. Al met al vlogen ze hier zo’n tien minuten over.”

Op de Veemkade stonden veel mensen te kijken. “We dachten echt: wat is hier in godsnaam aan de hand? Je denkt toch aan de oorlog. En op de Kop van Java worden Oekraïeners opgevangen. Voor die mensen is zo’n oefening ook niet echt plezierig.”

Bernice Schenk woont ook op de Veemkade en zag de helikopters op het heliveld van het Marineterrein landen. “We zijn het wel gewend hier op het Marineterrein. Op Koningsdag bijvoorbeeld landt hier ook altijd een helikopter. Maar dit was wel heftig. Er cirkelden er drie om het gebouw heen.”

De helikoptermanoeuvres zijn onderdeel van een oefening van de Koninklijke Luchtmacht. De Apache-gevechtshelikopters zijn aan het trainen in West-Nederland, waaronder Amsterdam, in het kader van de laagvliegoefening Warhammer.

Vandaag zijn de #Apache gevechtshelikopters samen met @11luchtmobiel aan het trainen in West-Nederland tijdens de laagvliegoefening #Warhammer. Tussen 09:00 en 23:00 uur vliegen ze vanuit de tijdelijke "basis" @gem_leusden naar omgeving @amsterdamnl @gemeente_hoorn @culemborg . pic.twitter.com/PPOPc3eTEn — DHC Luchtmacht (@dhcluchtmacht) 28 september 2022

