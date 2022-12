Wat bezielde de corrupte gemeenteambtenaar Mildred van D?

In totaal zou Van D. 19 paspoorten valselijk hebben opgemaakt. Beeld Getty Images

Waarom zwicht een Haagse baliemedewerker van stadsdeelkantoor Leidschenveen-Ypenburg voor de onderwereld? Op die vraag probeerde de Amsterdamse rechtbank donderdag een antwoord te vinden. In het beklaagdenbankje: de 50-jarige Mildred van D., roepnaam: Bianca. Ze heeft bekend dat ze in de periode van 2009 tot 2014 paspoorten kloonde voor de toenmalige top van de Nederlandse cocaïnemaffia.

Van D. vertelde dat ze in 2009 grote financiële problemen had. Haar man had een gokverslaving, er was een huurachterstand en het gezin zat in de schuldhulpverlening. Ook was sprake van huiselijk geweld. Toen de schuldsaneerder ook nog eens failliet ging, namen de problemen van het gezin nog verder toe. “Als je bij je eigen collega’s geld moet lenen om boodschappen te doen, dan is er iets niet goed,” aldus Van D.. “Ik moest alle ballen hoog houden om überhaupt nog in mijn woning te blijven. Dan ga je een grens over.”

Afdeling Burgerzaken

Van D. stemde in om, in haar rol als medewerker van de afdeling Burgerzaken, mee te werken aan het frauduleus opmaken van paspoorten. Iets waarvoor ze via ‘een vriend van een vriend’ was benaderd. Van D. kreeg van tevoren een seintje dat een katvanger zich zou melden bij haar balie. In plaatst van zijn eigen foto overhandigde de katvanger vervolgens die van een crimineel. Dat was het moment waarop Van D. een oogje toekneep.

Normaliter moet een paspoort door een andere ambtenaar worden uitgegeven dan de ambtenaar die de aanvraag verwerkt. Doordat de gemeente Den Haag kampte met achterstanden en personeelstekorten werden voorzorgsmaatregelen, zoals het zes-ogen principe, niet of onvoldoende nageleefd. “Ik haalde de valse paspoorten uit de kluis en hield deze zelf apart, zodat ik deze mee kon geven als ze werd opgehaald,” aldus Van D.

Daarnaast was haar direct leidinggevende er niet van op de hoogte dat er loonbeslag op haar salaris was gelegd, hetgeen haar kwetsbaar maakte voor corruptie.

In totaal zou Van D. 19 paspoorten valselijk hebben opgemaakt. Per document kreeg ze 1000 euro. Justitie vervolgt haar daarom ook voor witwassen.

“Ik heb het niet uitgegeven aan Gucci of aan dure dingen,” aldus Van D. in de rechtbank. “Ik was blij als ik het schoolreisje voor mijn kinderen kon betalen of als mijn water niet weer werd afgesloten.”

Verbeterde financiën

In 2014 verbeterde de financiële positie van Van D. Daarop stopte ze naar eigen zeggen met het verstrekken van de paspoorten. “Ik ben een mens en ik heb heus wel een geweten. Het drukt altijd als een last op je schouders.” Aan haar criminele contactpersoon liet ze weten dat ze was overgeplaatst naar een andere afdeling en dus geen paspoorten meer kon verzorgen. “Daarop heb ik ook niets meer van hem gehoord.”

Daarmee was de kous allerminst af. De door Van D. opgemaakte reisdocumenten doken onder andere op bij Ridouan Taghi en de inmiddels tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel Naoufal ‘Noffel’ F. Nadat hij in het voorjaar van 2016 met gekloond paspoort werd aangehouden in Dublin, werd aan de bel getrokken bij de gemeente Den Haag. Die plaatste Van D. over naar een andere afdeling.

In juli 2020 werd Van D. aangehouden voor de affaire. In het onderzoek kwam ook de 40-jarige Faysal N. naar voren. Hij is de jongere broer van Mohamed Nyabi, alias ‘Nibit’, die sinds dit voorjaar op de Nationale Opsporingslijst staat vanwege grootschalige internationale drugshandel en betrokkenheid bij een ontvoering in Duitsland. Ook Faysal N. is verdacht in deze zaak. Hij wordt gezien als opdrachtgever van Van D.

In zijn requisitoir sprak de officier van justitie over het feit dat Van D. door zich schuldig te maken aan ambtelijke corruptie het vertrouwen in de overheid ernstig heeft geschaad. Daarnaast wees de officier op het feit dat ze zich in een kwetsbare positie bevond. “Ze is juist diegene waarnaar gekeken wordt door dit soort organisaties.” Mede daarom eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 19 duizend euro. Ook werd om een beroepsverbod van vier jaar gevraagd.

Tegen Faysal N., volgens het Openbaar Ministerie de schakel naar de onderwereld, eiste het OM een straf van twee jaar.

Op 8 december komen de advocaten van Mildred van D. en Faysal N. met hun pleidooien.

