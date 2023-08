Wat als in Amsterdam een autoschip in brand vliegt? Laten uitbranden is geen optie: ‘Giftige rook over woonwijken’

De autoterminal van Koopman aan de Amsterdamse Westhaven. Beeld Siebe Swart/ANP

“Het werk is heel intensief, je verbruikt veel ademlucht. Het is krap en nauw. Op zulke schepen bouwt de hitte zich razendsnel op. Het staal geleidt warmte, dat wordt heet. Als de bemanning de deuren laat openstaan, trekt de rook overal naar toe. Dat maakt brandbestrijding op een autoschip complex en zwaar.”

Teamleider Raymond Pikee van ‘havenkorps’ Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA) moet het zich nog voorstellen hoe het is om een grote brand aan boord van een autoschip te blussen. De brand op autoschip Fremantle Highway, dat vorige week op de Noordzee in brand vloog, is voor de havenbrandweer aanleiding om direct de plannen voor autoschepen aan te passen.

Deze week vindt voor het eerst een oefening plaats aan boord van een vergelijkbaar autoschip, dat dan in de Westhaven ligt. Niet dat de havenbrandweer onvoorbereid is. Pikee: “We weten hoe we zo’n brand aanvliegen. Daar trainen we ook op in ons oefencentrum in de haven. Maar daar krijgen we de brand altijd uit, in de praktijk moet dat nog blijken.”

“De enorme afstanden zijn een uitdaging, zowel voor brandweerlieden als voor het materieel. Aan boord is het zeker bij brand, een doolhof. Vaak valt communicatie weg. Als bevelvoerder buiten het schip heb je bijna geen contact met mensen aan boord.”

“Soms kun je niet met eigen materiaal aan de slag, dan moet je het doen met wat er aan boord beschikbaar is. Daarom zullen we zo’n brand ook heel erg snel opschalen, zodat er zo veel mogelijk manschappen zijn.”

Wekelijks een autoschip

Autoschepen met de omvang van dat rampschip (200 meter lang, 32 meter breed en twaalf autodekken of meer) leggen wekelijks aan bij de autoterminal van Koopman aan de Westhaven. Afgelopen maandag nog lag de Victorious Ace er aan de kade, een Japanse autogigant die tot 6400 auto’s kan vervoeren, nog iets meer dan de capaciteit van het ongeluksschip.

Vlak voor het weekend meerde de Viking Constanza, die 2000 auto’s kan vervoeren, bij Koopman aan. Ze leveren per keer soms wel duizenden auto’s af, vaak van fabrikanten uit Zuid-Korea, Japan en China. Jaarlijks, coronatijd uitgezonderd, verwerkt de Koopman autoterminal er 150.000, nieuw en tweedehands.

Koopman wimpelt vragen over rampbestrijding af. “Wij zijn niet de juiste partij om hierover in discussie te gaan,” zegt een woordvoerder, die doorverwijst naar autofabrikanten. Voor het Amsterdamse havenbedrijf is de scheepsbrand boven de Wadden ‘geen reden voor verhoogd toezicht’ op autoschepen. “Veiligheid is aan de reder,” zegt een woordvoerder. “Daar houden wij ook geen toezicht op.”

Voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland valt brand op een autoschip onder ‘incidenten met brandbare en/of explosieve stoffen bij vervoer op water’. “We houden daarin rekening met een brand op een autocarrier,” zegt een woordvoerder.

“Omdat in het Westelijk Havengebied een aantal bedrijven is gevestigd waar dit soort schepen afmeren is een brand aan boord voorstelbaar. De speciale blusteams van de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam en kazerne Osdorp weten hoe ze moeten omgaan met branden op schepen en trainen regelmatig aan boord.”

Nog niet geoefend

Maar dat klopt niet, zegt teamleider Pikee. GBA, een verbond van de brandweer en de veiligheidsteams van inmiddels veertig havenbedrijven, heeft nog nooit geoefend op een autoschip. “Na het incident met de Fremantle Highway hebben we meteen gekeken: wanneer ligt er zo’n schip in de haven en kunnen we aan boord?”

Dat lukte woensdag. “We lopen met de bemanning, vaak leden van hun ‘fireteam’, door het schip. We nemen veiligheidsplannen door, stellen kritische vragen en kijken welke voorzieningen voor rampbestrijding aan boord zijn, waar de toegangen en de aansluitingen zitten. Het is belangrijk dat we snappen hoe zo’n schip in elkaar zit. Als je niet goed weet wat je kunt tegenkomen, wordt blussen lastig.”

Volgens Pikee werken reders en bemanningen graag mee. “Dat is ook in hun belang. Zij zijn verantwoordelijk voor de eerste inzet. Maar om een grote brand te bestrijden, hebben ze professionele hulp nodig. Bij zo’n bezoek leren we ook bemanningen kennen. Die moeten de juiste trainingen gevolgd hebben; op die certificaten wordt goed gecontroleerd. Maar we zien dat bij schepen die onder Europese vlag varen, de bemanning vaak beter getraind is.”

Niet alleen het ontwerp van autoschepen, ook de lading maakt brandbestrijding lastig. Zeker nu duidelijk lijkt dat de brand op de Fremantle Highway is ontstaan in een van de elektrische auto’s aan boord.

2700 Tesla’s

Bij autoterminal Koopman zijn schepen met elektrische auto’s gemeengoed. Het bedrijf stond vier jaar geleden in de schijnwerpers toen het tot tweemaal toe een autogigant vol Tesla’s uit de Verenigde Staten ontving. Om aan de grote vraag naar het toen nieuwe Model 3 te voldoen, stuurde Tesla in september 2019 een schip met 2700 auto’s richting Koopman, waar de eigenaren hun aankoop op de kade konden afhalen.

Net voor Kerstmis 2019, daags voordat het belastingvoordeel op elektrische aankopen versoberde, herhaalde Tesla de zending met een autoschip vol 3700 elektrische auto’s.

Pikee: “Een benzineauto brandt net zo hard , maar de accu’s van elektrische auto’s blijven opwarmen door een chemische reactie. Die is niet te stoppen. Bij een benzineauto maak je de brand uit, een elektrische auto blijft in brand vliegen. Met een schip vol Tesla’s heb je dan echt een uitdaging.”

Giftige rook

De brand laten uitwoeden, zoals op de Fremantle Highway gebeurde, is in de Amsterdams haven geen optie. “Afhankelijk van de windrichting gaat de rook over woonwijken. Rook is altijd schadelijk, maar rook van brandende accu’s is ook nog eens erg giftig.”

Het vele bluswater, dat bovendien door het ontwerp van autoschepen moeilijk wegstroomt, kan het schip doen kapseizen of zinken. Dat kan ook een oplossing zijn om het vuur uit te krijgen. “Alleen zijn de havens niet diep genoeg dat zo’n schip helemaal zinkt.”