Het kabinet gaat prat op een ‘intelligente’ lockdown. Maar was het sluiten van de scholen wel zo intelligent? En waarom zijn de medisch specialisten ineens vóór opening van de scholen?

Mag iemand die de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) ‘heilig’ heeft verklaard ook eens vloeken in de kerk? Premier Mark Rutte deed het een maand geleden. Hoewel de wetenschappelijke denktank van het kabinet met klem adviseerde de scholen open te houden, deed Rutte het tegenovergestelde.

Onbegrijpelijk was die vertwijfeling niet. Tegenover het OMT stonden de leraren en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). In het weekeinde van 15 en 16 maart vreesden met name de intensivisten Chinese en Italiaanse rampscenario’s. Als de Nederlandse vloedgolf aan Covid-19-patiënten niet kon worden gestopt, kwamen er honderden patiënten te overlijden in de gang van het ziekenhuis, of eenzaam thuis. Dat mocht hier niet gebeuren.

Zekere voor het onzekere

Daarom moest het kabinet het zekere voor het onzekere nemen: de scholen moesten dicht, stelden de artsen bij monde van FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem met klem. Elke ic-patiënt die er misschien bij kwam, was er een te veel. Wat de rekenaars van het RIVM en het OMT er ook van mochten vinden.

Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid Holland Midden en namens de GGD’s landelijk verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten, zei mede op basis van RIVM-informatie tegen NPO Radio 1 dat hij teleurgesteld was dat de artsen vóór sluiting van de scholen waren, omdat ze geen medisch inhoudelijke argumenten hadden. De medisch specialisten reageerden emotioneel, niet rationeel, vond De Gouw.

Ook de leerkrachten zetten druk op het kabinet, uit vrees via kinderen besmet te raken. Een deel van hen wilde zich ziek melden om contact met kinderen te mijden. Nu moeten bevreesde juffen en meesters worden omgepraat om vanaf 11 mei toch voor de klas te staan.

Geen wetenschappelijk argument

Een gefundeerd wetenschappelijk argument voor de scholensluiting is er nooit geweest. Dat concluderen niet alleen het RIVM en het OMT, maar ook kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht), die coronabesmettingen bij kinderen onderzoekt. Ze krijgt bijval van Annikki de Niet, medisch specialist en bij Amsterdam UMC gepromoveerd op virale afweer, en klinisch epidemioloog Iris Walraven.

Ze verwijzen onder meer naar een recente overzichtsstudie in medisch-wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Child & Adolescent Health, die onder meer stelt dat het sluiten van de scholen slechts voor 2 tot 4 procent bijdraagt aan de reductie van mogelijke coronadoden. Afstand houden draagt daar 44 procent aan bij.

Scholen sluiten heeft echter wel een keerzijde gehad, stelt De Niet. “Je ontzegt kinderen onderwijs, schept moeilijke thuissituaties en houdt (zorg)personeel van hun werk.” Bruijning wijst erop dat er sinds de scholensluiting signalen zijn van toegenomen huiselijk geweld.

Gebrek aan kennis

Immunoloog Huub Savelkoul (Wageningen University & Research) bestrijdt niet dat de wetenschappelijke literatuur stelt dat kinderen slechts een marginale rol hebben in het aantal coronabesmettingen. Wel wijst hij op mogelijk gebrek aan kennis. “Besmetting was eerst alleen mogelijk door volwassenen met zware symptomen, maar later bleek het ook met lichte symptomen te kunnen. Ik had nog even gewacht met het openen van basisscholen.”

In tegenstelling tot een maand geleden schaart de Federatie Medisch Specialisten zich nu wél achter het OMT. “We staan achter het besluit van het kabinet over het gefaseerd openstellen van de scholen,” liet een persvoorlichter dinsdagavond in een schriftelijke reactie weten. “Wij staan achter het advies van het OMT, waarin ook onze medisch specialisten zitting hebben.”

Waarom het standpunt van het OMT een maand geleden niet is gevolgd, wil de Federatie niet toelichten. Voorzitter Van Benthem, KNO-arts in het Leids Universitair Medisch Centrum, weigerde commentaar.