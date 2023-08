Was hattrick Kudus tegen Loedogorets zijn afscheidscadeau aan Ajax?

Mohammed Kudus laat keeper Sergio Padt kansloos bij zijn tweede doelpunt. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Was het optreden van Mohammed Kudus in Bulgarije zijn afscheidscadeautje aan Ajax? De Ghanees wordt in verband gebracht met een transfer naar West Ham United. Hij scoorde donderdagavond drie keer in het eerste play-offduel om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. Binnen twintig minuten had de rechtsbuiten er al twee inliggen.

Zijn tweede goal was de mooiste, na een vlotte aanval door het hart van de Bulgaarse afweer. Kenneth Taylor vond spits Brian Brobbey, wiens kaats door Taylor werd beantwoord met een subtiel steekpassje op Kudus. Die tikte met rechts beheerst binnen. De eerste treffer had Kudus met links venijnig in de korte hoek geschoten, na goed storend werk van Devyne Rensch.

Loedogorets bleek een povere tegenstander. Nog voor rust zat Ajax op rozen door een doelpunt van Brian Brobbey, uit een kopbal nog wel, toch niet zijn grootste kwaliteit. Hij knikte een voorzet van Owen Wijndal van dichtbij door de benen van oud-Ajaxkeeper Sergio Padt.

Wijndal en Taylor kregen van trainer Maurice Steijn verrassend de voorkeur boven Anass Salah-Eddine en Branco van den Boomen, die een sterk voorseizoen kende bij Ajax. “Ik denk dat we Taylor tegen deze tegenstander beter kunnen gebruiken op het middenveld dan Van den Boomen,” was de uitleg van Steijn. “Branco was teleurgesteld, maar hij begreep de uitleg.”

Taylor kwam prima voor de dag, maar de beste man op het middenveld was Steven Berghuis. Hij is in de eredivisie geschorst, maar kreeg in Bulgarije onmiddellijk een basisplaats. Steijn: “We moeten door naar het hoofdtoernooi van de Europa League. Als ik dan over een van mijn beste spelers kan beschikken, stel ik die op.”

En dat gold dus ook voor Kudus, die zijn zinnen heeft gezet op een transfer. Steijn: “Wat er morgen gebeurt, zien we morgen wel. Maar nu is hij gewoon een van mijn spelers. Ik zie hem eigenlijk het liefst bij Ajax blijven. En dat weet Mo ook.”

Wie Kudus in de Huvepharma Arena aan het werk zag, zal begrijpen waarom Steijn de sterke aanvaller er graag bij houdt. De tweede helft was amper drie minuten oud of Kudus had zijn derde gemaakt. Met dank aan invaller Carlos Forbs (hij kwam voor Brobbey) die als linksbuiten een heerlijke dribbel inzette en Steven Bergwijn vrijspeelde. De aanvoerder was onbaatzuchtig en gunde de goal – en de hattrick – aan zijn ploeggenoot.

Ajax liet de teugels daarna wat vieren en gaf meer ruimte en kansen weg aan Loedogorets. In die fase onderscheidde doelman Jay Gorter zich met twee geweldige reddingen. Er was recent veel te doen om de plek onder de Amsterdamse lat. Gerónimo Rulli was de eerste keus van Steijn, waardoor Gorter dit seizoen mocht worden verhuurd. Diant Ramaj werd voor vijf miljoen euro aangetrokken om als tweede man achter Rulli te fungeren. De Argentijn raakte echter zwaar geblesseerd aan zijn schouder waarna Gorter prompt bovenaan stond in de pikorde.

Talent heeft de 23-jarige Gorter genoeg, maar hij bezweek aan het begin van vorig seizoen onder de druk in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De fouten die hij maakte in dat duel werden hem zwaar aangerekend. Tijdens de voorbereiding op dit seizoen keepte hij soms weergaloos en hij trok die lijn door bij zijn Europese debuut. Oog in oog met Rwan Cruz reageerde hij razendsnel op de inzet van de spits. En ook een schot van Bernard Tekpetey ranselde hij katachtig uit zijn doel.

Gorter hield niet de nul, en dat was zuur voor hem. De penalty van Olivier Verdon (handsbal van Jorrel Hato) was hem te machtig. Die 4-1 was onnodig, maar gaat Ajax volgende week in de return geen pijn doen.