Warmer weer op komst, maar regenjas blijft nodig

Beeld ANP

In het zuiden en oosten kan het lokaal zelfs 20 graden worden, voorspelt Weeronline. Een regenjas of paraplu is wel noodzakelijk, want het blijft wisselvallig met dagelijks kans op buien. De meeste buien vallen naar verwachting in het noordwesten.

Dinsdag wordt het 15 tot 17 graden en woensdag is het circa 14 graden. Vanaf donderdag loopt de temperatuur elke dag iets op. In het weekend voorspelt Weeronline voor Amsterdam een temperatuur rond de 17 graden.

Na het weekend blijft het zacht najaarsweer. Sommige weermodellen berekenen zeer lokaal zelfs een zomerse dag met 25 graden.