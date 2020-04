Warme lentedagen in aantocht, dit weekend mogelijk al 20 graden

Beeld Shutterstock

Dat meldt Weeronline. Het is tot en met vrijdag bewolkt, maar de zon breekt af en toe door. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Er is sprake van een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur schommelt rond de 10 graden. Dat is gebruikelijk voor de tijd van het jaar.

Warme dag

Vanaf het weekend wordt het een stuk aangenamer. Zaterdag wordt het zo'n 12 tot 15 graden en zondag wordt het nog warmer. Op de Wadden en in het noordwesten kan het 14 tot 15 graden worden en elders wordt het 16 tot 19 graden. In het zuiden en zuidoosten van het land kan het voor het eerst dit jaar 20 graden worden. Bij die temperatuur spreken meteorologen officieel van een warme dag.

Ook volgende week is het zeer zacht, met maandag en dinsdag 16 tot 19 graden. In de dagen daarna kan de temperatuur nog verder oplopen.

Zonnigste start lente

De start van de lente, die begon op 21 maart, is de zonnigste ooit gemeten. In de periode tot 31 maart werden honderd zonuren gemeten. Het oude record stond op 98 zonuren, in het jaar 1933.