Warme en zonnige dagen ten einde

Vandaag wordt het overwegend bewolkt. Beeld Shutterstock

De dag begint koud en bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar hier en daar kan er een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon toch door en gaat de temperatuur wat omhoog. Er staat een matige tot krachtige noordelijke wind, waardoor de gevoelstemperatuur nog lager ligt. Vannacht liggen de temperaturen iets boven het vriespunt.

Ook dinsdag is het nog kil en overwegend bewolkt, met kans op een plaatselijke regenbui. Later in de week wordt het weer wat warmer en krijgt de zon meer ruimte om door te breken. Vanaf donderdag krijgt de lente weer voorrang en kan het 22 graden worden.