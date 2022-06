Warm zomerweer in het vooruitzicht, met een enkele onweersbui

Beeld ANP

Dinsdag is er volop zon, met een warme maar zachte temperatuur van rond de 22 graden. De lucht blijft waarschijnlijk strakblauw, en ‘s nachts koelt het af tot een graad of 15. Ook woensdag wordt het een zomerse dag, met temperaturen van 25 tot 28 graden. De zon schijnt met UV-Index 7, zonder zonnebrand kan de huid al na een kwartier verbranden. ‘s Avonds blijft het lang warm en kan het benauwd aanvoelen.

Koele onderbreking

De zomerse warmte wordt donderdag door regen- en onweersbuien weer verdreven. De dag begint droog en de temperatuur ligt rond de 25 graden, maar aan het einde van de dag is er kans op windstoten en zou het zelfs kunnen gaan hagelen. Op vrijdag is het een stuk minder warm, zo rond de 18 tot 21 graden. Dit is koeler dan het begin van juli doorgaans is. Het weerbeeld bestaat uit stapelwolken, zon en enkele (lichte) buien

In het weekend staat er wel weer mooi weer op het menu. De temperatuur gaat waarschijnlijk weer omhoog tot een graad of 20 tot 25 en er worden geen buien verwacht. Ook volgende week ziet er vooralsnog zonnig en zomers uit.