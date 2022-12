Warm welkom voor Kaag in Suriname bij aftrap excusestour: ‘Mevrouw is een hoge autoriteit’

Vicepremier Sigrid Kaag tijdens haar bezoek bij president Chan Santokhi in het Kabinet van de President. Beeld ANP

De Surinaamse president Chan Santokhi staat haar met open armen op te wachten bij zijn presidentieel paleis. Even later zal hij zeggen: “Wij stellen het bijzonder op prijs stellen dat door Nederland een hoge autoriteit gestuurd is naar Suriname.”

Kaag landde er donderdagavond voor een ingelaste trip met de PH-GOV, het regeringstoestel, in een poging de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden nog van de bittere nasmaak te ontdoen.

Even is de minister van Financiën terug in haar rol als diplomate. En ja, erkent de D66-politica, er moet gepraat worden. Sinds uitlekte dat het kabinet verontschuldigingen op 19 december wil aanbieden, volgde geen lof, maar vooral kritiek.

Miljarden euro's

Caribische, maar vooral Surinaamse organisaties menen dat de excuses overhaast zijn: waarom is er niet gekozen voor 1 juli volgend jaar, als het 160 jaar geleden is dat de slavernij ten einde kwam? De haast heeft hen overvallen. En wat te denken van herstelbetalingen? Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname sprak van een reparatieprogramma van miljarden euro’s.

Bovendien is minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aangewezen om op 19 december persoonlijk de excuses in Paramaribo toe te lichten, maar dat oogstte ook weerstand. Surinaamse organisaties wilden liever geen kabinetslid ‘van kleur’.

Met Kaag moet er een doorstart worden gemaakt. Die lijkt er zijn, in ieder geval bij de president. Na een gesprek zei Santokhi dat hij het waardeerde dat hij wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen. “We hebben vooral veel gehoord via media, maar wat we nu hebben gehoord is dat het waardevol gaat zijn en betekenisvol.”

Over betalingen repten de president en Kaag niet. Volgens premier Mark Rutte zal er ook geen sprake zijn van herstelbetalingen. “Wel denken we na over hoe we meer kunnen doen aan bewustwording.”

Verkeerd beeld

Kaag zei na afloop van haar gesprek dat wellicht een ‘onvolledig en verkeerd beeld is ontstaan’ dat er weinig inspraak van Suriname zou zijn geweest. “We willen dit tot een betekenisvol moment maken. En we kijken richting de toekomst en willen de samenwerking blijven versterken.”

Naast een gesprek met president Santokhi schuift ze vandaag ook aan bij parlementsvoorzitter Marinus Bee en parlementariër Dew Sharman, voorzitter van de mensenrechtencommissie van het parlement.

Ondanks eerdere lijmpogingen van premier Mark Rutte in de vorm van sessies in het Catshuis met Surinaamse organisaties, ging de geest niet terug in de fles. Sterker, sommige organisaties presenteerden nieuwe eisen, zoals een herstelfonds voor nazaten van tot slaaf gemaakten en het strafbaar stellen van het ‘n-woord’. Ook het herstellen van het AOW-gat voor Surinamers, de afschaffing van een visumplicht en het ‘legaliseren’ van ongedocumenteerde nazaten kwam aan bod.

Coalitiepartijen VVD en CDA wilden van voorwaarden niks horen. “De houding van de gesprekspartners zorgt ervoor dat de bereidheid excuses aan te bieden afbrokkelt,” zei VVD’er Pim van Strien. “Deze organisaties overspelen hun hand.”

Premier Rutte zou bovendien achter gesloten deuren hebben gezegd dat excuses beter gisteren dan vandaag gemaakt kunnen worden, omdat er nu nog een meerderheid in de Tweede Kamer is die de excuses steunt. Als het kabinet zou vallen voor juli volgend jaar, kan dat anders zijn.