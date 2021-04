Wanneer ben ik aan de beurt? En nog vier vragen over het vaccinatieschema

Ook na een week waarbij het aantal gevaccineerden ver achterbleef bij de prognose, houdt het kabinet vol: als alles volgens plan gaat, heeft bijna iedereen die dat wil begin juli een eerste inenting met een coronavaccin gehad. Welke groep is nu aan de beurt?

1. Wie is wanneer aan de beurt?

Volgens het RIVM is inmiddels zeker 2,5 miljoen keer een coronaprik gezet. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge verwacht dat dat begin april 3 miljoen keer is gebeurd, half april 4 miljoen, begin mei 5 miljoen en begin juni 11 miljoen. Ook na de nodige tegenslagen houdt De Jonge dit vol, hoewel hij erkent dat ook deze week de oorspronkelijke prikprognose niet wordt gehaald. Als er niet weer iets mis gaat, komt het weektotaal op 430.000 inentingen, waar eerder meer dan een half miljoen het uitgangspunt was .

Het vaccinatieschema wijzigt geregeld, hetzij doordat een nieuwe groep voorrang krijgt, hetzij doordat aangekondigde vaccinleveranties worden geschrapt. AstraZeneca, in de oorspronkelijke plannen de voornaamste leverancier, staat in dit opzicht te boek als notoir onbetrouwbaar. Vorige maand werd het gebruik van het vaccin tijdelijk opgeschort vanwege mogelijke bijwerkingen. Dat zou opnieuw kunnen gebeuren en het schema in de war kunnen schoppen. Dat kan ook door nieuwe inzichten over de effectiviteit van vaccins, en nieuwe vaccins kunnen de zaak in de war gooien. Het verloop van de pandemie is eveneens van invloed.

Met al die slagen om de arm zijn vooralsnog vooral 70-plussers aan de beurt. Van de 90-plussers had op 29 maart 68 procent de eerste vaccinatie gehad en 55 procent de tweede. Bij 85- tot en met 89-jarigen was dat respectievelijk 79 en 57 procent, bij 80- tot en met 84-jarigen 82 en 24 procent. Van de groep die daarna aan de beurt is – thuiswonende 75- tot en met 79-jarigen – had 23 procent een eerste prik gekregen.

Vanaf begin april gaan volgens de planning uitnodigingen voor inentingen de deur uit naar de groep 70 tot en met 74 jaar. Eind april gebeurt dat voor 65- tot en met 69-jarigen.

Half mei zouden de meest kwetsbare groepen minimaal één keer moeten zijn gevaccineerd: de mensen boven de 60 jaar en zeven hoogrisicogroepen. Volgens De Jonge zou dat half juni voor alle vijftigers moeten gelden. In juni zouden ook veertigers en dertigers moeten volgen. Eind juni/begin juli is het de beurt aan twintigers en 18- en 19-jarigen. Onder de 18 krijgt vooralsnog niemand een prik.

Dan zou begin juli twee derde van de mensen die in aanmerking komen voor vaccinatie volledig moeten zijn beschermd. De overigen zouden in ieder geval één prik moeten hebben gehad. Dat laatste volstaat bij het Janssenvaccin, het enige waarbij één prik volledige bescherming biedt.

2. Welke aparte categorieën zijn er?

Voor zorgmedewerkers, huisartsen, mensen met bepaalde medische aandoeningen, bewoners van verpleeghuizen en GGZ-cliënten gelden aparte schema’s. Velen zijn inmiddels al één of twee keer ingeënt.

Verder is het uitgangspunt dat vanaf mei de circa 1 miljoen mensen uit de categorie 18-60 met een medische indicatie in aanmerking komen. Het betreft degenen die normaliter voor de griepvaccinatie worden uitgenodigd.

Huisartsen begonnen in februari met het inenten van 60- tot en met 64-jarigen. Tegelijkertijd komen mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas (zwaar overgewicht) aan de beurt. Het gaat bij die laatste groep om mensen met een BMI van 40 en hoger.

Alle huisartsen in Noord-Holland, Overijssel, Groningen en Friesland kunnen deze week hun bestellingen doorgeven, die ze direct na Pasen geleverd zouden moeten krijgen. Ook de noordelijke provincies ontvangen extra vaccins om niet-mobiele thuiswonenden te vaccineren.

1 maart is ook begonnen met een groep die is toegevoegd op advies van de Gezondheidsraad: patiënten die ernstige problemen hebben met hun immuunsysteem. Rond deze tijd volgen de eerste uitnodigingen voor mensen met een neurologische aandoening en ademhalingsproblemen. Zo zijn er meer medische subgroepen die nu of op korte termijn een inenting kunnen krijgen.

3. Waar moet ik heen voor een prik?

Dat hangt af van de groep waartoe iemand wordt gerekend. 40.000 acutezorgmedewerkers zijn eerder dit jaar gevaccineerd op hun werkplek. Deze week krijgen de ziekenhuizen opnieuw zo’n 39.500 vaccins geleverd voor nog niet eerder gevaccineerde medewerkers betrokken bij directe covid-zorg.

Huisartsen zijn ook in het ziekenhuis geprikt. Alle andere zorgmedewerkers moeten naar de grote, centrale GGD-locaties. In Amsterdam zijn dat de RAI en Sportcentrum Caland in Osdorp.

Cliënten uit de intramurale ggz (mensen die langer dan 24 uur zijn opgenomen voor geestelijke gezondheidszorg) krijgen de prik van de instellingsarts, mensen met medische indicatie (leeftijd 18-60 jaar) van de huisarts. Zo ook thuiswonende 75-plussers. Degenen tussen 65 en 75 jaar vallen onder regie van de GGD en moeten naar een van de centrale locaties. Gezonde mensen onder de 60 vallen onder de GGD of huisarts.

4. Welke vaccins zijn er?

Tot nu toe zijn de vaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen goedgekeurd. Vanwege tegenvallende leveranties van AstraZeneca is het Pfizervaccin het meest gebruikt in Nederland. Deze week wordt net als vorige week van Pfizer een twee leverantie van ruim 325.000 vaccins verwacht. Van AstraZeneca kwam deze week een recordaantal van circa 400.000 vaccins binnen. Half april wordt een eerste bescheiden leverantie verwacht van het Janssenvaccin, 84.750 doses. Eind april volgt een tweede levering met hetzelfde aantal.

5. Hoeveel vaccindoses krijgt Nederland in totaal?

Op een rijtje: de goedgekeurde vaccins met de bijbehorende aantallen bestelde doses voor 2021. Op dat van Janssen na beslaan de vaccins twee prikken per persoon, met een tussenpauze van drie tot zeker zes weken. Bij AstraZeneca is een tussenpauze van twaalf weken mogelijk.

• Pfizer/BioNTech: 19,8 miljoen

• Moderna: 14,2 miljoen

• AstraZeneca: 11,7 miljoen

• Janssen: 11,3 miljoen