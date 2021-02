Wandelen met app Ommetje: ‘Leuk om tegen elkaar te strijden’

Erik Scherder. Beeld MAX

De Hersenstichting ontwikkelde Ommetje al in de maanden vóór de coronacrisis, in samenwerking met neuropsycholoog Erik Scherder. In eerste instantie was de app alleen beschikbaar voor bedrijven. “We wilden mensen met een zittend beroep helpen om minder te zitten,” zegt Andreas Tober van de Hersenstichting.

Maar toen kwam de eerste coronagolf met bijbehorende maatregelen, en konden een stuk meer mensen hulp gebruiken met minder zitten. Dus besloot de Hersenstichting de app beschikbaar te maken voor iedereen. Met succes: inmiddels hebben zeker 680.000 mensen Ommetje op hun mobiel staan.

Vooral de laatste maand neemt het aantal gebruikers een vlucht, vertelt Tober. “Soms komen er nu wel 20.000 gebruikers bij per dag. Donderdagochtend kregen we er in 12 minuten tijd 9.000 wandelaars bij.”

Start Ommetje

Hoe werkt de app? Het idee is simpel: je opent de app, drukt op ‘Start Ommetje’, en de timer begint te lopen. Na de wandeling krijg je punten en soms medailles voor je inspanningen. Die punten bepalen je plek op de ranglijst - die met Nederland of met een select groepje vrienden, collega's of familieleden.

Dat competitie-element is één van de verklaringen voor het succes van de app, denkt Tober. “Het is leuk om tegen elkaar te strijden, we zien dat mensen enorm fanatiek zijn.” Valsspelen is daar overigens niet bij; via de gps-functie wordt gecontroleerd of je daadwerkelijk aan het lopen bent.

Een ander element dat soortgelijke wandelapps ontberen, is coach Scherder. De bekende hersenprofessor verschijnt na elk ommetje op je smartphone met een weetje. Daar zijn er 45 van te verzamelen. Een voorproefje: ‘Door bewegen stijgt het aantal nk-cellen, oftewel natural killers, in je lichaam. Dat zijn cellen die virussen aanpakken. Bewegen verhoogt dus je weerstand!’

Gewoon bewegen

Stappen worden niet bijgehouden, dus wandelaars die zich hebben gecommitteerd aan de heilige graal van 10.000 stappen per dag, moeten dit loslaten. Volgens Tober is die focus op stappen sowieso nergens goed voor: “Je moet gewoon bewegen, zorgen dat het bloed lekker door je lichaam stroomt.”

Twintig minuten is daar perfect voor, stelt hij, het liefst aaneengesloten. Of de app het ook toestaat om die minuten verspreid over de dag bij elkaar te sprokkelen, kan Tober niet zeggen: “Mijn ommetjes zijn nooit korter dan twintig minuten.”