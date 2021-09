Waku Waku je mee of niet? Dat is de grote coronavraag

Restaurant Waku Waku in Utrecht is een verzamelplek geworden voor tegenstanders van de coronapas nadat het weigerde bezoekers te controleren op hun QR-code en moest sluiten. Beeld Hollandse Hoogte / Guus Schoonewille fotografie

Op de stoep voor veganistisch restaurant Waku Waku in Utrecht bevindt zich sinds maandagmiddag een bijzonder gezelschap van zeker honderd man. Naphassa Parinussa is er, eigenaar van het restaurant en lijstduwer van de Partij voor de Dieren. Anna Zeven, ‘soulcoach voor spirituele groei’ en kompaan van Viruswaarheidleider Willem Engel, is er ook. Net als Tinus Koops, voorman van Nederland In Opstand en meermaals veroordeeld voor bedreiging, en Etienne van Basten van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie.

Drankjes aan de deur

De bonte verzameling protesteert tegen de sluiting van Waku Waku en daarmee tegen de invoering van de coronapas. De gemeente Utrecht besloot tot sluiting van het restaurant omdat de ­eigenaren niet willen controleren of hun klanten een QR-code hebben in de CoronaCheck­App. De code is nodig voor toegang tot onder meer horeca, bioscopen en theaters.

Het protest tegen die coronapas is onder een deel van de Nederlanders fel en principieel. Normaal serveert Waku Waku gefrituurde bloemkoolreepjes, nu schrijven de eigenaren ronkende teksten op sociale media. ‘Het Waku Wakuhart bonkt en zal blijven bonken. Wij gaan nergens heen. Wij gaan op zoek naar een plek in de nieuwe wereld, die al in opbouw is. Een ­wereld, vrij van discriminatie en tirannie,’ stellen ze. Ondanks de opgelegde sluiting ging het restaurant gisteravond toch deels open: er werden drankjes verkocht in de deuropening.

Tegelijkertijd diende er gisteren in de rechtbank in Den Haag een kort geding tegen het ­coronatoegangsbewijs. De Bredase advocaat Bart Maes eist, op persoonlijke titel, dat de ­Nederlandse Staat de invoering van de coronapas zo snel mogelijk opschort.

Verzameling van groepjes

“Heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn voelen zich enorm gediscrimineerd en worden weggezet als tweederangs burgers,” zei Maes in zijn pleidooi. “We zitten in de staart van de coronacrisis. Na anderhalf jaar coronamaatregelen heeft het demissionaire kabinet het laatste monster gebaard: de coronapas, inmiddels ook al omgedoopt tot de apartheidspas.” De rechtbank doet uiterlijk volgende week woensdag uitspraak.

Radicaliseringsexperts zien al maandenlang een ‘diffuus gezelschap’ van corona-activisten. “Een gezelschap van mensen die ongelooflijk boos zijn op de overheid. Van hooligans die uit zijn op een confrontatie met de politie tot boze burgers die hun vrijheid bedreigd zien, tot extreemrechtse activisten die proberen mee te liften op de onrust in de samenleving,” stelde radicaliseringsexpert Jelle van Buuren al. Hij ziet ‘geen harde georganiseerde beweging, maar een verzameling van individuen en kleine clubjes’.

Principieel niet willen

Kees van den Bos, sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht, ziet een ‘zorgwekkende ontwikkeling’, omdat ze zich snel kunnen vermeerderen. “Maar meestal zie je ook dat die groepen wel weer snel van elkaar af bewegen,” zei hij eerder deze maand tegen De Stentor. ­Tegelijkertijd is er ook een andere beweging te zien. Want waar de honderd demonstranten voor Waku Waku zich principieel tegen de coronapas keren en zich niet willen laten inenten of testen, maakte het RIVM gisteren bekend dat het aantal mensen dat alsnog een vaccinatie haalt, oploopt.

Vorige week kwamen iets meer dan 70.000 mensen naar een vaccinatiestraat voor een eerste dosis, een week eerder waren dat er bijna 68.000. Nog een week eerder, voor de aankondiging van de uitbreiding van coronatoegangs­bewijzen, lieten minder dan 45.000 mensen zich inenten. In totaal kregen nu 12,8 miljoen Nederlanders een eerste prik, dat is 83,5 procent van de totale bevolking boven 12 jaar.