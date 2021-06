Wakker worden in een badjas met André Hazes senior, dankzij Lidl

De kledinglijn met het silhouet van André Hazes. Beeld Lidl.

Het silhouet van Hazes prijkt op onder meer broeken, shirts en badjassen die vanaf woensdag 30 juni bij Lidl worden verkocht.

De datum van 30 juni is niet toevallig. Op die dag zou Hazes 70 zijn geworden. Naast kledingstukken waarop het silhouet van Hazes - met kenmerkende zwarte hoed en zonnebril - is gezet, bestaat de lijn ook uit badhanddoeken, vliegers en biertassen waarop songteksten van de zanger zijn gedrukt.

Ook wordt er een plaat uitgebracht met Hazes’ grootste hits en wordt woensdag het lied Nog steeds heel geliefd uitgebracht, een nieuwe tekst op de muziek van zijn hit Een beetje verliefd. Artiesten als Trijntje Oosterhuis, Xander de Buisonjé en Berget Lewis zongen het eerbetoon in.

Opvallend

Het is niet de eerste keer dat Lidl een opvallende kledinglijn op de markt brengt. De keten baarde precies een jaar geleden opzien met felgekleurde sportsokken, badslippers, sneakers en een T-shirt waarop het eigen logo stond. Deze artikelen waren vliegensvlug uitverkocht.

De vader van Roxeanne en André Hazes junior stond eerder dit jaar ook centraal in de omstreden documentaire Kleine Jongen die door AvroTros werd uitgezonden. In deze docu werden veel privébeelden van Hazes en zijn gezin getoond. Meerdere betrokkenen, zoals dochter Roxeanne, waren boos omdat omroep en producent geen toestemming hadden gevraagd voor het laten zien van beelden uit het familiearchief.

André Hazes junior is momenteel het gezicht van drogisterijketen Kruidvat. Hij is de spil van de oranjecampagne van de keten. Ook daar was gedoe over, aangezien de zanger behoorlijk onder vuur lag door zijn privéleven. Voor Kruidvat was het geen reden te stoppen met de samenwerking.