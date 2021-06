Wachttijden bij Testen voor Toegang door hackpoging

In de Spuistraat valt het mee met de drukte. Beeld Marc Kruyswijk

Kristian Loohuis (23) moest vrijdagmiddag twee uur en een kwartier wachten bij testlocatie de Rai. “Morgenavond hebben we een feestje van Skoll (studentenroeivereniging, red.),” vertelt hij. “De eerste sinds corona. Ik had gisteren al een afspraak gemaakt en dacht binnen een kwartier klaar te zijn, maar toen ik aankwam stonden er zeker vierhonderd mensen in de rij.”

Testen voor Toegang verzorgt coronatoegangstesten namens de overheid en heeft 95 testlocaties in het land. De organisatie meldde vrijdag dat er een vertraging zat in het mailsysteem. Dat bleek het gevolg van een hackpoging, zegt Stichting Open Nederland, het bedrijf achter de testfaciliteit. De poging om van buitenaf het systeem binnen te dringen, leidde tot technische problemen en dus tot lange wachttijden. Ook hebben velen hun testuitslag nog niet ontvangen.

Volgens Testen voor Toegang wijst niets erop dat de hackers daadwerkelijk in het systeem hebben kunnen doordringen. Er zijn direct maatregelen genomen om verdere aanvalspogingen uit te sluiten en de systemen veilig te stellen.

Voorman Tom Middendorp van de Stichting Open Nederland zegt over de hackpoging: “Duizenden mensen kijken ernaar uit om voor het eerst in maanden weer een avond te gaan stappen en veel testlocaties zijn vandaag volgeboekt. Het is dan ook zeer teleurstellend om te zien dat iemand dit van buitenaf probeert te verstoren.” De stichting doet met externe partijen verder onderzoek naar de aanvalspoging.

Vanochtend om 09:00 wezen testen bij #testenvoortoegang helaas nog steeds geen testresultaat. Echter hebben wij een feestje vanavond… Site is overbelast en ze kunnen niet garanderen dat wij nog onze uitslag hebben vanavond. Systeem niet orde terwijl de clubs weer open gaan! — Zoë (@misszvg) 25 juni 2021

Volgens Loohuis waren zeker driekwart van de ongeveer vijfenveertig testhokjes in de Rai niet in gebruik. “Ik vond dit het niet waard: als ik had geweten dat ik zo lang moest wachten, had ik het feestje geskipt.”

Niet elke locatie ondervond hinder van de technische problemen. De rij in de Spuistraat was vrijdagmiddag een meter of dertig lang, maar de snelheid zat er goed in: mensen die eruit komen hoefden niet langer dan vijf minuten te wachten. Mensen die getest waren, wensten elkaar een fijne avond. “Waar ga jij heen?” werd er geroepen.

Marisha Boon (22) heeft nog geen plannen voor de komende dagen. Maar nu het uitgaansleven weer opent, kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen. “Stel dat vrienden ineens op stap gaan, dan zou het lullig zijn als je niet meekunt omdat je niet getest bent.”

Drukte in de Rai

De Italiaanse sportjournalist Gianluca Roberto van de Britse zender Sky liet zich testen, omdat hij zaterdag in de Arena naar Denemarken-Wales gaat. “Het is verplicht je te laten testen. Ik maak me er geen zorgen over, ik ben de afgelopen dagen al vier keer getest. Het gaat wel steeds heel snel.”

Vanaf zaterdag geldt dat de anderhalve meter niet in acht hoeft te worden genomen in gelegenheden als nachtclubs en discotheken als bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Dat mag behalve een bewijs van een negatieve test ook een vaccinatie- of herstelbewijs zijn. Ook voor evenementen of festivals kan dat worden gebruikt.

Peter Andersson uit de Baarsjes gaat vrijdagavond naar Bitterzoet. “Je moet je laten testen, maar het is ook wel verstandig natuurlijk. Je merkt wel dat er een buzz door de stad gaat, al mijn vrienden laten zich vandaag testen, het is niet de bedoeling dat je dit weekend mist. Na zo lange tijd, staat iedereen te springen.”

Volle bezetting

Een aantal testlocaties draaide vrijdag op volle bezetting, zegt Testen voor Toegang. “We zien dat de testlocaties in onder andere Groningen, Utrecht en Amsterdam vrij druk zijn qua bezetting. Op die plekken kan de wachttijd sneller oplopen.” Volgens lokale media stonden er daardoor onder meer in Groningen en Utrecht lange wachtrijen en zijn er ook mensen weggestuurd, maar dat kan de woordvoerder niet bevestigen.

Vanwege de drukte namen sommige organisatoren maatregelen. Het Holland Festival liet, in overleg met ITA en Carré, weten vrijdagavond ‘coulant om te gaan’ met Testen voor Toegang. ‘Als het u niet lukt om zich vandaag nog te laten testen, kom dan toch naar het theater, eventueel met uw vaccinatiebewijs,’ schrijft de organisatie.