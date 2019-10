Wachttijd DUO afgenomen van 23 naar 8 minuten

Studenten in een collegezaal. Beeld ANP XTRA

Daarmee valt de wachttijd binnen de norm van maximaal 8 minuten wachttijd die in 2019 bij DUO was afgesproken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het ministerie vandaag publiceert.

Telefoontjes

In de periode dat de wachttijd afnam, nam ook het aantal telefoontjes fors af – ondanks het feit dat DUO volgens het ministerie in die periode meer ‘klanten’ kreeg. Belden er in september 2018 nog ruim 143.000 studenten naar DUO, vorige maand waren dat er nog 94.000.

Bij studentenorganisaties regende het klachten over de bereikbaarheid van de studiefinanciering-verstrekker. In 2018 luidde de Ombudsman twee keer de noodklok over de hoge wachttijden bij DUO. Hij droeg Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven op de telefonische bereikbaarheid te verbeteren.